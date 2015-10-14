Центр научной гравитации Свежий выпуск 496 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Поздравляя гостей праздника, среди которых казахстанские и зарубежные ученые, общественные деятели, ректор ПГУ, доктор политических наук Арын Орсариев, подчеркнул, что достижения вуза – результат беззаветного труда коллектива, чутких соратников, благожелательных товарищей, всей душой болеющих за общее дело. «Когда-то ПГУ размещался в одноэтажном бараке, а теперь это настоящий «Центр научной гравитации» регионального и республиканского уровней», – отметил руководитель университета.

В ходе торжественного собрания состоялась церемония награждения сотрудников Павлодарского госуниверситета им. С. Торайгырова за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие университета и области. Арын Орсариев вручил нагрудные знаки им. Ы. Алтынсарина и «Почетный работник образования», благодарственные письма Министерства образования и науки РК, золотые медали им. С. Торайгырова, почетные грамоты акима Павлодарской области и благодарственные письма маслихата лучшим преподавателям и ученым вуза.