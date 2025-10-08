Фото: пресс-служба Минкультуры

По данным Минкультуры, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем РК и Центральным институтом реставрации Итальянской Республики. Согласно документу, на базе Национального музея РК будет создан Центр реставрации.

Новое учреждение станет основой для дальнейшего обмена опытом, проведения совместных семинаров и подготовки квалифицированных специалистов.

«Создание институциональной базы в этом ключе — стратегический вопрос. Казахстанско-итальянские отношения носят образцовый характер. Мы становимся свидетелями того, как лидеры наших стран встречаются, поддерживают друг друга и развивают сотрудничество по всем направлениям – экономическому, внешнеполитическому, культурно-гуманитарному. Культурное взаимодействие играет особую роль, ведь именно культура способствует тому, чтобы наши народы лучше узнавали друг друга», – сказала Аида Балаева.

Опыт итальянских коллег, по мнению министра, положительно скажется на развитии музейного дела, реставрационной деятельности и сохранении национального наследия.

«Создание реставрационного центра станет успешным только в том случае, если в нём будут работать специалисты высокого уровня. Мы хотели бы быть кураторами в создании пула профессиональных кадров, которые будут заниматься реставрацией художественных и историко-культурных ценностей из металла, камня, ткани, дерева и других материалов. Это очень важно, поскольку, создавая Национальный центр реставрации, мы формируем и региональные центры, которые станут площадкой для подготовки нового поколения специалистов. Важно также учитывать социальный и благотворительный аспект этой работы. Полагаю, что будет замечательно, если в программу подготовки привлекут молодых людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли получить профессию реставратора и реализовать себя в качестве востребованных квалифицированных специалистов», – предложила министр.

Луиджи Олива выразил готовность к сотрудничеству.

«Создание Национального центра реставрации в Казахстане — это не только культурный проект, но и возможность создания новых рабочих мест. Деятельность Центра охватит различные направления: реставрацию предметов из металла, дерева, ткани, камня и других материалов. Мы готовы участвовать в обучении казахстанских реставраторов и внедрять опыт передовых технологий работы с музейными экспонатами», – подтвердил директор Центрального института реставрации Министерства культуры Италии Луиджи Олива.

В беседе Аида Балаева упомянула об успешном опыте проведения в Астане выставки картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса», вызвавшей большой интерес казахстанской публики.

Министр выразила надежду, что итальянская сторона продолжит сотрудничество в этом направлении, и поддержит экспозиции других произведений итальянских живописцев.

В завершение диалога стороны выразили уверенность в том, что совместное сотрудничество принесёт долгосрочные результаты и станет важным вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Италией.