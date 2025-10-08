Центр реставрации создадут на базе Нацмузея

Культура
61
Дана Аменова
специальный корреспондент

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с директором Центрального института реставрации Министерства культуры Италии Луиджи Олива, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба Минкультуры

По данным Минкультуры, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем РК и Центральным институтом реставрации Итальянской Республики. Согласно документу, на базе Национального музея РК будет создан Центр реставрации.

Новое учреждение станет основой для дальнейшего обмена опытом, проведения совместных семинаров и подготовки квалифицированных специалистов.

«Создание институциональной базы в этом ключе — стратегический вопрос. Казахстанско-итальянские отношения носят образцовый характер. Мы становимся свидетелями того, как лидеры наших стран встречаются, поддерживают друг друга и развивают сотрудничество по всем направлениям  экономическому, внешнеполитическому, культурно-гуманитарному. Культурное взаимодействие играет особую роль, ведь именно культура способствует тому, чтобы наши народы лучше узнавали друг друга»,  сказала Аида Балаева.

Опыт итальянских коллег, по мнению министра, положительно скажется на развитии музейного дела, реставрационной деятельности и сохранении национального наследия.

«Создание реставрационного центра станет успешным только в том случае, если в нём будут работать специалисты высокого уровня. Мы хотели бы быть кураторами в создании пула профессиональных кадров, которые будут заниматься реставрацией художественных и историко-культурных ценностей из металла, камня, ткани, дерева и других материалов. Это очень важно, поскольку, создавая Национальный центр реставрации, мы формируем и региональные центры, которые станут площадкой для подготовки нового поколения специалистов. Важно также учитывать социальный и благотворительный аспект этой работы. Полагаю, что будет замечательно, если в программу подготовки привлекут молодых людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли получить профессию реставратора и реализовать себя в качестве востребованных квалифицированных специалистов»,  предложила министр.

Луиджи Олива выразил готовность к сотрудничеству.

«Создание Национального центра реставрации в Казахстане — это не только культурный проект, но и возможность создания новых рабочих мест. Деятельность Центра охватит различные направления: реставрацию предметов из металла, дерева, ткани, камня и других материалов. Мы готовы участвовать в обучении казахстанских реставраторов и внедрять опыт передовых технологий работы с музейными экспонатами»,  подтвердил директор Центрального института реставрации Министерства культуры Италии Луиджи Олива.

В беседе Аида Балаева упомянула об успешном опыте проведения в Астане выставки картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса», вызвавшей большой интерес казахстанской публики.

Министр выразила надежду, что итальянская сторона продолжит сотрудничество в этом направлении, и поддержит экспозиции других произведений итальянских живописцев.

В завершение диалога стороны выразили уверенность в том, что совместное сотрудничество принесёт долгосрочные результаты и станет важным вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Италией.

#реставрация #Нацмузей #центр

