Центральная Азия объединяется ради климатически устойчивого будущего

Водное хозяйство
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Водная безопасность и развития возобновляемых источников энергии

Фото: baigenews.kz

С 13 по 15 мая в Ашхабаде проходит Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Baigenews.kz

Главная тема форума – «Достижение глобальной цели климатического финансирования через выполнение региональных и национальных мер в Центральной Азии». 

Конференция направлена на усиление взаимодействия стран региона для продвижения климатической повестки, мобилизацию финансовых ресурсов и трансформацию климатических амбиций в конкретные действия.

В повестке — вопросы устойчивого развития, водной безопасности, развития возобновляемых источников энергии и механизмов адаптации к изменениям климата. Особое внимание уделяется выполнению решений, принятых на Конференции сторон РКИК ООН (COP-29) в Баку и подготовке к COP-30 в Бразилии.

Ключевые направления обсуждения:

увеличение объемов климатического финансирования в регионе на 25% в течение 5 лет;

обновление национальных вкладов (ОНУВ 3.0) в рамках Парижского соглашения;

развитие трансграничного сотрудничества;

внедрение инновационных технологий в экологическую политику.

Конференция пройдет в гибридном формате. В программе – пленарные заседания, экспертные панельные дискуссии, специализированные сессии и демонстрация успешных примеров адаптации на практике.

Ожидается, что Центрально-Азиатская конференция станет важной платформой для согласования совместных шагов по достижению устойчивого будущего и усиления ее роли в глобальной климатической политике.

Центральная Азия — один из самых уязвимых к последствиям изменения климата регионов, где таяние ледников, дефицит воды и экстремальные погодные явления уже оказывают влияние на экономику, сельское хозяйство и здоровье населения. Именно поэтому ЦАКИК-2025 становится не только площадкой для обмена опытом, но и важным шагом к усилению коллективной устойчивости региона к климатическим рискам.

В рамках сессии «Региональная и национальная климатическая политика: достижения и планы стран Центральной Азии» вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев отметил значительный прогресс Казахстана в развитии возобновляемых источников энергии.

По его словам, установленная мощность ВИЭ с 2014 года увеличилась более чем в 18 раз. Это стало возможным благодаря последовательной государственной политике, международным соглашениям и инвестициям в «зелёную» энергетику.

Кроме того, вице-министр подчеркнул, что Казахстан продолжает работу по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Также активно реализуются совместные инициативы с международными партнёрами, в том числе с Азербайджаном и Узбекистаном, по развитию устойчивой энергетики и обмену технологиями.

«Зелёный рост — это путь, который позволяет одновременно решать экологические задачи и усиливать экономический потенциал страны», — отметил Ошурбаев.

Отметим, по итогам конференции планируется публикация итоговой декларации, которая зафиксирует приоритетные направления взаимодействия стран региона и определит совместные действия на ближайшие годы.

 

#Центральная Азия #климат #конференция

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