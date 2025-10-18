Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС

Экономика
Министерство энергетики разъясняет механизм действия временного моратория на рост цен на горюче-смазочные материалы. Данная мера введена по поручению Правительства в рамках комплексных шагов по стабилизации внутреннего рынка и защите интересов потребителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнергетики РК

Ключевой принцип моратория – фиксация розничных цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо на том уровне, который действовал в каждой конкретной сети АЗС по состоянию на 16 октября 2025 года. Введение единой предельной цены по стране не предусматривается. Такой гибкий подход позволяет сохранить элементы здоровой конкуренции, при этом объясняет существующие ценовые различия между операторами.

На сегодняшний день коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.

Реализация данной меры подкреплена четкой координацией с участниками рынка. 16 октября Министерство энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело совещание с крупнейшими сетями АЗС и оптовыми поставщиками. Руководителям компаний была доведена консолидированная и твердая позиция Правительства о недопустимости дальнейшего повышения цен. АЗРК, в свою очередь, ведет ежедневный мониторинг и готово незамедлительно применить меры антимонопольного реагирования в случае выявления нарушений.

Запасы топлива в стране находятся на уровне, который полностью гарантирует бесперебойное снабжение в течение 3–4 недель с его постоянным восполнением. Стабильность ценовой политики обеспечена достаточным объемом запасов: 341 тысяча тонн бензина АИ-92 и 405 тысяч тонн дизельного топлива. Два отечественных НПЗ работают в штатном режиме, а Атырауский НПЗ с 25 октября начинает поэтапный пуск производственных объектов после завершения плановых ремонтных работ, что дополнительно укрепит баланс на рынке.

Министерство энергетики контролирует исполнение моратория и координирует работу с региональными штабами по ГСМ при акиматах, а также с участниками рынка. Ситуация находится на постоянном контроле Правительства Республики Казахстан.

