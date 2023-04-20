Поход в кино подорожал для казахстанцев

Общество, Кино
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Цены на услуги кинотеатров по итогам марта текущего года выросли сразу на 12,3% за год, при этом самый высокий рост цен отмечен в Акмолинской области – на 66,7%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на Enerdgyprom.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Среди антилидеров также оказались Западно-Казахстанская область, здесь цены в кинотеатрах выросли на 27,7% и Абайская область (+на 25%). Меньше всего подорожание заметили жители Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей.  

Вопреки рыночной тенденции стоимость услуг кинотеатров в Шымкенте снизилась на 2,8%.

Несмотря на то, что поход в кино казахстанцам теперь обходится дороже, спрос на услуги кинотеатров, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, увеличился в прошлом году в 2 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 17 млн посещений.

Статистики также отмечают, что кинолюбители стали больше отдавать предпочтение просмотру национальных фильмов. Так, если доля посещений отечественных фильмов в 2021 году составила 12,1% от общего числа посещений, то в прошлом – 53,6%.

Но не только рост интереса к национальному кинематографу стал причиной таких показателей. В бюро посчитали, что выросло и число проведенных сеансов отечественного кино: с 66 тысяч в 2021 году до 296 тысяч в ушедшем. 

И все же по посещаемости лидируют кинофильмы производства США – 7 млн посещений. Следом идут казахстанские – 4,7 млн, российские – 486,1 тысячи, британские – 176,1 тысячи.

«В связи с увеличением посещений киносеансов выросли и доходы организаций, осуществляющих кинопоказы – с 13,5 млрд тенге в 2021 году до 26,8 млрд тенге в 2022-м», – озвучили в ведомстве.

В 2022 году в Казахстане работало 105 кинотеатров, из них в сельской местности – 4. 67 кинематографических организаций нашей страны в прошлом году сняли 331 фильм.

#общество #кино #досуг #киносеансы #кинотеатры #кинематограф

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