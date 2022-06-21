Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения

Рассмотреть вопрос снижения цен в школьных столовых поручил министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По ценам в буфетах очень много вопросов. Каждое управление образования должны уделить этому вопросу пристальное внимание. Я об этом говорил на прошлой неделе, в Павлодаре. Речь идет о росте цен в школьных буфетах. Стоимость 0,5 воды стоит 350 тенге. Это ужас. И в других регионах в столовых вопрос рассмотрите. Чтобы решить этот вопрос, мы внесем поправки в законодательные акты. До начала учебного года эта проблема должна быть решена», - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства просвещения.

По обеспечению горячим питанием, добавил он, есть рост показателей. Но, по его словам, нужно усовершенствовать этот процесс.

«Комитет необходимые изменения внес. Мы сейчас говорим о пересмотре школьного меню совместно с Минздравом», - подчеркнул министр.

Указал он и на необходимость организации перевозки школьников.

«Мы приняли решение о приобретении по стране 515 школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Эту работу мы должны завершить до августа. Но есть регионы, которые даже не начинали эту работу. Мы на уровне республики этот вопрос решили, необходимые инструменты дали, проблема в целом разрешилась, теперь нужно ее довести до конца до начала нового учебного года», - резюмировал Аймагамбетов.

