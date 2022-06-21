Фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Диасов Ораз
корреспондент

Рассмотреть вопрос снижения цен в школьных столовых поручил министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По ценам в буфетах очень много вопросов. Каждое управление образования должны уделить этому вопросу пристальное внимание. Я об этом говорил на прошлой неделе, в Павлодаре. Речь идет о росте цен в школьных буфетах. Стоимость 0,5 воды стоит 350 тенге. Это ужас. И в других регионах в столовых вопрос рассмотрите. Чтобы решить этот вопрос, мы внесем поправки в законодательные акты. До начала учебного года эта проблема должна быть решена», - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства просвещения. 

По обеспечению горячим питанием, добавил он, есть рост показателей. Но, по его словам, нужно усовершенствовать этот процесс. 

«Комитет необходимые изменения внес. Мы сейчас говорим о пересмотре школьного меню совместно с Минздравом», - подчеркнул министр.

Указал он и на необходимость организации перевозки школьников.

«Мы приняли решение о приобретении по стране 515 школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Эту работу мы должны завершить до августа. Но есть регионы, которые даже не начинали эту работу. Мы на уровне республики этот вопрос решили, необходимые инструменты дали, проблема в целом разрешилась, теперь нужно ее довести до конца до начала нового учебного года», - резюмировал Аймагамбетов.
 

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
Красота спасет мир
События трагического января: ставим точку?
Спорту все возрасты покорны
Зеленую улицу мастерам!
Время подвести итоги
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Взвешенный вариант внешней политики
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
В чем отличие Национального курултая от НСОД, рассказала Бану Нургазиева
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Образование
Жесткими мерами пригрозил Аймагамбетов за сокрытие жалоб на…
Общество
О коррупции в миграционной службе призвали сообщать казахст…
Общество
"Подлежит проверке" – АФМ по заявлению о "рейдерском захват…
Недвижимость , Общество , Цифровизация
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]