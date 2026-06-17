Казахстанские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

На престижном международном соревновании отличились талантливые подростки из Астаны, Алматы и Костанайской области

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по физике В Гётеборге завершилась 10-я Европейская олимпиада по физике (European Physics Olympiad, EuPhO 2026), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В престижном международном соревновании приняли участие более 200 школьников из 41 страны мира.

Национальная сборная РК показала высокий результат, завоевав 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Серебряные медали завоевали:

• Аргын Сейткамит – учащийся 11 класса NIS физико-математического направления города Астаны района Нура;

• Таир Абдикадыр – учащийся11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Костанайской области;

• Мерген Сабыров – учащийся 10 класса школы-лицея Nurorda города Астаны.

Бронзовую медаль завоевал:

• Абылайхан Жоламан – учащийся 10 класса школы Nurorda города Алматы.

Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали старший преподаватель КазНУ имени Аль-Фараби Бекмырза Бейсенов и призёр международных олимпиад Темирлан Исмагулов.

Европейская олимпиада по физике является одним из престижных международных соревнований, оценивающих теоретические знания и экспериментальные навыки одарённых школьников в области физики.

Очередное достижение казахстанских школьников подтверждает высокий уровень подготовки молодых физиков и способствует укреплению авторитета страны в международном образовательном пространстве.