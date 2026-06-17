Казахстанские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

На престижном международном соревновании отличились талантливые подростки из Астаны, Алматы и Костанайской области
Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по физике В Гётеборге завершилась 10-я Европейская олимпиада по физике (European Physics Olympiad, EuPhO 2026), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
В престижном международном соревновании приняли участие более 200 школьников из 41 страны мира.
Национальная сборная РК показала высокий результат, завоевав 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Серебряные медали завоевали:
• Аргын Сейткамит – учащийся 11 класса NIS физико-математического направления города Астаны района Нура;
• Таир Абдикадыр – учащийся11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Костанайской области;
• Мерген Сабыров – учащийся 10 класса школы-лицея Nurorda города Астаны.
Бронзовую медаль завоевал:
• Абылайхан Жоламан – учащийся 10 класса школы Nurorda города Алматы.
Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали старший преподаватель КазНУ имени Аль-Фараби Бекмырза Бейсенов и призёр международных олимпиад Темирлан Исмагулов.
Европейская олимпиада по физике является одним из престижных международных соревнований, оценивающих теоретические знания и экспериментальные навыки одарённых школьников в области физики.
Очередное достижение казахстанских школьников подтверждает высокий уровень подготовки молодых физиков и способствует укреплению авторитета страны в международном образовательном пространстве.