Церемония открытия ЧМ-2022 по футболу прошла в Катаре

Впервые в истории чемпионат мира по футболу состоится на Ближнем Востоке и впервые пройдет в ноябре-декабре.

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В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу – 2022. Мероприятие прошло на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур в течение часа перед матчем между сборными Катара и Эквадора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.

Хозяева турнира сыграют в группе А с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.

Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что впервые в истории чемпионат мира состоится на Ближнем Востоке и впервые пройдет в ноябре-декабре. Это решение было принято из-за сильной летней жары в Катаре.

В связи с климатическими особенностями страны было принято решение провести соревнования зимой на стадионах под крышей.

Для этого Катар построил 8 современных стадионов, которые вмещают свыше 40 000 зрителей, а Международная федерация футбола (ФИФА) объявила перерыв в национальных чемпионатах на время проведения турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пообещал, что завершит профессиональную карьеру, если выиграет вместе со сборной Португалии чемпионат мира 2022 года.