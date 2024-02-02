Цифровые перспективы и тренды

Вчера в рамках форума под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленнос­ти РК Багдата Мусина состоялось Совещание руководителей минис­терств и ведомств государств –членов Шанхайской организации сотрудничества, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий.

Следует отметить, что проведение цифрового форума ШОС в Казахстане инициировал Президент Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года. В своем выступ­лении Багдат Мусин кос­нулся результатов цифровизации Казахстана и перс­пектив сотрудничества стран – участниц ШОС в этой стратегически важной отрасли.

По его словам, Казахстан дос­тиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии ИТ, уверенно лидируя среди стран Центральной Азии. Одним из плодотворных результатов работы является то, что Казахстан занял 28-е место в глобальном индексе развития «Электронного правительства» ООН среди 193 стран мира, а по «Индексу качества онлайн-услуг» занимает 8-е место.

Министр рассказал о развитии электронного правительства Казахстана, оказании проактивных услуг населению, активизации бизнес-процессов за счет развития цифровых сервисов.

– Теперь мы объединяем все действующие компоненты в единую GovTech платформу – KazTech, в которой уже воплощаем «прозрачные» регламенты и правила. По нашей оценке, в среднем в каждом проекте имеется около 40% схожих процессов и требований. Использование готовых компонентов снизит затраты на разработку, унифицирует подходы. Это станет так же легко и доступно, как собрать Lego со своим ребенком, – отметил в заключение Багдат Мусин.

Говоря о цифровой экосистеме, министр также напомнил о создании крупнейшего международного технопарка в Центральной Азии под названием Astana Hub, охватывающего широкий спектр продуктов и услуг, направленных на поддержку стартапов и их основателей.

– В итоге сегодня число резидентов Astana Hub составляет 1 403 участника, в том числе 388 иностранных компаний. В рамках поручения Главы государства по масштабированию опыта Astana Hub было открыто 12 региональных технопарков. Мы привлекли таких мировых партнеров, как Google, Draper University, StartX, Microsoft и Всемирный банк, предоставляя доступ к лучшим передовым решениям для граждан, – подчеркнул Багдат Мусин.

Эти и другие меры значительно увеличили экспорт IT-услуг. Если в 2021 году он составлял 60,1 млн долларов, то в прошлом году только за 9 месяцев – 373,4 млн долларов, когда будут подведены окончательные итоги года, ожидается, что эта цифра увечился до 500 млн долларов.

Министр также назвал одним из основных направлений в работе развитие человеческого капитала. В этом ключе запущена программа финансирования частных ИТ-школ – Tech Orda, в рамках которой до 2025 года планируется выделить 20 тыс. грантов. Создана Федерация по спортивному программированию, которая уже провела два чемпионата Казахстана. Планируется проведение финала престижного международного турнира по программированию ICPC в Казахстане в нынешнем году.

Говоря о перспективах сотрудничества на международном уровне, Багдат Мусин озвучил предложение о создании совместного Альянса технопарков стран – участниц ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартап-проектов и ИТ-компаний. Говорил о диверсификации транзитных каналов связи и расширении участия наших государств в международном рынке транзита данных.

В этом ключе министр напомнил об инициативе Главы государства по строительству волоконно-оптических линий связи по маршруту Россия – Казахстан – Иран с выходом к Индийскому океану. Речь зашла также о совместном создании группировок спутников на основе мощностей стран ШОС.

В работе панельной сессии приняли участие и выступили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Перед началом панельной сессии министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин вместе с гостями мероприятия ознакомился с выставкой, которая заняла два павильона в выставочном центре «Атакент». Свои достижения в области IT-технологий представили компании из различных регионов Казахстана, международных технопарков Ирана, Индии, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Китая.

Делегации из этих стран намерены положить начало будущему плодотворному сотрудничеству, обсудить современные тенденции в сфере цифровых технологий, а также возможности их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, стоящих в современном быстроменяющемся мире.

Кроме того, на площадке форума общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan и IT-сообщество международного технопарка Astana Hub подписали Меморандум о сотрудничестве. Цель – укрепление совместных усилий в оказании благотворительной помощи нуждающимся как внутри страны, так и за ее пределами.

В дискуссиях, которые пройдут в рамках трехдневного форума, в пленарных сессиях примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса. Они поделятся успешными кейсами по применению новых технологий в реальном секторе экономики.

По мнению организаторов, такие мероприятия окажут положительное влияние на имидж республики. Форум призван содействовать решению стратегической задачи по превращению Казахстана в IT-страну.