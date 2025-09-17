Цитаделью мира, интеллектуальной платформой и ярким симвволом диалога религий и культур назвал Астану председатель Главного агентства по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омар Хабтур аль-Дарей, передает корреспондент Kazpravda.kz
Высокая оценка деятельности руководства Казахстана прозвучала в ходе пленарного заседания VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
- Величие государства определяется их вкладом в развитие цивилизации, духовной мысли и мира. Столица, где мы сегодня собрались – Астана - заняла особое место как цитадель мира, интеллектуальная платформа и яркий символ диалога религий и культур. Эта благородная инициатива отражает глубокий цивилизационный подход, охватывающий прошлое, настоящее и будущее, - отметил высокий гость. - В прошлом религия, культура и философия закладывали основы диалога, призвали к взаимопониманию и терпимости, открыли двери для понимания другого и его уважения. В настоящем необходимо укреплять эти ценности, интегрируя их в образовательные, религиозные, общественные системы, чтобы культура стала частью формирования современного человека. Взаимное дополнение знаний, взаимодополнение опыта, взаимодополнение ценностей, сотрудничество небесных посланий, их лидеров и последователей - вот что создает более безопасное и стабильное будущее.
Но чтобы инициативы Съезда нашли широкое применение, глобальная культура диалога и сближения религий должны перейти от теории к практике. По мнению спикера, это требует действий на трех уровнях.
- Первое - образование. Нужно закрепить культуру диалога в будущих поколениях, воспитать молодежь, отвергающую ненависть и исключение. Во-вторых, эти идеалы должны прочно войти в повседневную жизнь общества, стать частью собраний, институтов и социальных структур. В третьих, религиозный дискурс должен быть очищен от всего, что препятствует существованию и умеренности, и противостоять экстремизму и радикализму, - поделился своим видением Омар Хабтур аль-Дарей.