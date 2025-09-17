Высокая оценка деятельности руководства Казахстана прозвучала в ходе пленарного заседания VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

- Величие государства определяется их вкладом в развитие цивилизации, духовной мысли и мира. Столица, где мы сегодня собрались – Астана - заняла особое место как цитадель мира, интеллектуальная платформа и яркий символ диалога религий и культур. Эта благородная инициатива отражает глубокий цивилизационный подход, охватывающий прошлое, настоящее и будущее, - отметил высокий гость. - В прошлом религия, культура и философия закладывали основы диалога, призвали к взаимопониманию и терпимости, открыли двери для понимания другого и его уважения. В настоящем необходимо укреплять эти ценности, интегрируя их в образовательные, религиозные, общественные системы, чтобы культура стала частью формирования современного человека. Взаимное дополнение знаний, взаимодополнение опыта, взаимодополнение ценностей, сотрудничество небесных посланий, их лидеров и последователей - вот что создает более безопасное и стабильное будущее.