Турецкий телеканал рассказал о достопримечательностях Казахстана

Фото: Посольство Казахстана в Кувейте

Один из крупных телеканалов Турции, Ülke TV, посетил Казахстан с целью ознакомления с туристическим потенциалом страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В эфире телеканала Ülke TV показали достопримечательности Туркестана, включая мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, и подробно рассказали о туристическом потенциале Казахстана, предоставив зрителям возможность узнать больше о привлекательных туристических предложениях страны.

В Минтуризма отметили, что специально для гостей совместно с МИД РК организовали информационный тур по городам Туркестан, Алматы и Астана, а также по Алматинской области.

Напомним, турецкий турист Мунир Акдениз путешествует по Казахстану на велосипеде больше трех месяцев. За время пребывания в стране он успел побывать в Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Аксу и Астане.