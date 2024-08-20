Турецкий турист путешествует на велосипеде по Казахстану

56-летний иностранец находится в пути уже более 100 дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видео с участием необычного туриста опубликовал городской паблик astanovka98. Как оказалось, Мунир Акдениз путешествует на велосипеде больше трех месяцев, сообщает Kazpravda.kz

За время пребывания в Казахстане он успел побывать в Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре и Аксу. Накануне его встретили в Астане. Следующая остановка - Атырау.

На вопрос о том, нужна ли ему помощь, гость с улыбкой отвечает, что у него «нет никаких проблем».

После просмотра видео подписчики пожелали путешественнику легкой дороги и счастливого пути по дорогам Казахстана.