Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов
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В Усть-Каменогорске в течение двух дней команды из Алматы, Астаны, Восточного Казахстана, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областей состязались по программам паралимпийцев и Special Olympics на Кубок Федерации конного спорта. Как рассказали в региональном управлении физкультуры и спорта, турнир проходит уже в восьмой раз на базе конного клуба «Титан» в пригороде Усть-Каменогорска. Именно здесь в середине «нулевых» стали развивать иппотерапию для деток с ограниченными возможностями, а следом – проводить для юниоров и взрослых с инвалидностью тренировки по конному спорту.