Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов

Участниками паралимпийской программы являются люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Во время Паралимпиады в Токио в 2021 году девизом спортивного праздника стали слова: «У нас есть крылья». В них все основные ценности – сила воли, оптимизм, способность подняться над любыми обстоя­тельствами.

– Все знают, что жизнь – это движение, – пояснила главный судья соревнований, представитель Федерации конного спорта РК Екатерина Руденко. – Конный спорт прекрасно демонстрирует, что у наших атлетов, несмотря на диагнозы, возможности не ограничены. Их пример вдохновляет и окрыляет остальных.

Кубок для паралимпийцев является еще и возможнос­тью пройти классификацию и опробовать свои силы перед чемпионатом страны. А вот для наездников, представляющих движение Special Olympics, – это единственное спортивное мероприятие в году. Международное движение объединяет атлетов с ментальными нарушениями, его девиз: Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt («Дай мне победить, но если я не смогу, пусть я буду смелым в этой попытке»). По словам главного судьи, у особенных людей есть право на спорт, состязания, достижения, яркие эмоции. И они им вовсю пользуются.