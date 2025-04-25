На сегодняшний день в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН «О статусе беженцев» от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.

Общественные отношения в области правового положения лиц, ищущих убежище, и беженцев на территории Казахстана регулируются законом «О беженцах», основанном на принципах международного законодательства в области прав беженцев: не высылки, прозрачности и доступности присвоения статуса беженца, не дискриминации, конфиденциальности информации, единства семьи и защиты прав детей беженцев.

По данным Минтруда, на сегодня в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец. Большинство из них в Алматы и Алматинской области.

По закону они имеют право на бесплатный пакет медпомощи и АСП. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличие от других иностранцев им не требуется получения разрешения на осуществление трудовой деятельности. Их дети имеют право учиться в государственных школах, ходить в детсады. Получать высшее и послевузовское образование – на конкурсной основе.

Беженцы вправе ходатайствовать на получение ПМЖ и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не требуется предоставления справок о несудимости в стране происхождения.