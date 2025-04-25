Около 300 беженцев получили убежище в Казахстане

Общество
65

На сегодняшний день в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН «О статусе беженцев» от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.

Общественные отношения в области правового положения лиц, ищущих убежище, и беженцев на территории Казахстана регулируются законом «О беженцах», основанном на принципах международного законодательства в области прав беженцев: не высылки, прозрачности и доступности присвоения статуса беженца, не дискриминации, конфиденциальности информации, единства семьи и защиты прав детей беженцев.

По данным Минтруда, на сегодня в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец. Большинство из них в Алматы и Алматинской области.

По закону они имеют право на бесплатный пакет медпомощи и АСП. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличие от других иностранцев им не требуется получения разрешения на осуществление трудовой деятельности. Их дети имеют право учиться в государственных школах, ходить в детсады. Получать высшее и послевузовское образование – на конкурсной основе.

Беженцы вправе ходатайствовать на получение ПМЖ и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не требуется предоставления справок о несудимости в стране происхождения.

 

#Казахстан #беженцы

Популярное

Все
Талхиз – транзитный хаб средневековья
Есть о чем и есть кому снимать
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Берегите друг друга!
Творческая память жива
Отечественные атлеты все увереннее чувствуют себя среди элиты
Не бойтесь просить о помощи
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Природные мотивы глиняных узоров
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Место силы и вдохновения
Когда есть второй шанс
В вихре музыки, песен и танцев
Олимпиада посвящается педагогу
Oregon объединяет писателей
Берег надежды
О чем поведает камча
Вакцина – барьер для инфекции
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Культурное наследие Золотой Орды показали в Туркестане
Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Начато возведение крупного металлургического завода
Кызылжар встает на крыло
В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
Победила врага хрупкая женщина
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабоче…
Закон об ответственном обращении с животными не работает – …
Более 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]