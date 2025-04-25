Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Резонансный случай произошел вчера в 15.30 на пересечении улиц Трудовой и Ашимова в Алматы. Путь машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, которая направлялась в реанимацию с тяжело больным пациентом, преградил автомобиль Toyota Camry. За рулем его находилась женщина. Инцидент зафиксировала видеокамера, а запись быстро распространилась в Сети.

Сегодня стало известно, что полиция установила личность водителя и разыскала его. Автоледи признала свой противоправный поступок, в отношении ее составлен протокол и проведена профилактическая беседа.

Нарушительнице напомнили, что за невыполнение правил дорожного движения, когда водитель не уступает дорогу транспортным средствам оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, статьей 598 ПДД РК предусмотрено наказание в виде штрафа в семь МРП.

Напомним, инцидент был зафиксирован на видео фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения.



Медики подчёркивают, что в подобных случаях счёт идёт на секунды. Пропустить скорую — значит дать шанс человеку выжить.