Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана

Общество
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Полиция Алматы установила водителя, совершившего недопуск кареты скорой помощи, которая имела приоритет на дороге, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Резонансный случай произошел вчера в 15.30 на пересечении улиц Трудовой и Ашимова в Алматы. Путь машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, которая направлялась в реанимацию с тяжело больным пациентом, преградил автомобиль Toyota Camry. За рулем его находилась женщина. Инцидент зафиксировала видеокамера, а запись быстро распространилась в Сети.

Сегодня стало известно, что полиция установила личность водителя и разыскала его. Автоледи признала свой противоправный поступок, в отношении ее составлен протокол и проведена профилактическая беседа.

Нарушительнице напомнили, что за невыполнение правил дорожного движения, когда водитель не уступает дорогу транспортным средствам оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, статьей 598 ПДД РК предусмотрено наказание в виде штрафа в семь МРП.

Напомним, инцидент был зафиксирован на видео фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения.

Медики подчёркивают, что в подобных случаях счёт идёт на секунды. Пропустить скорую — значит дать шанс человеку выжить.

#водитель #Алматы #скорая

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