Казахстанка Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр

Это четвертая медаль для сборной Казахстана

Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Казахстанка, выступающая в весе 41 кг по парапауэрлифтингу, завоевала второе место на Азиатских пара играх в Ханчжоу. Первое место заняла спортсменка из Китая.

Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали.