Казахстанка Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр
104
Это четвертая медаль для сборной Казахстана
Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
Казахстанка, выступающая в весе 41 кг по парапауэрлифтингу, завоевала второе место на Азиатских пара играх в Ханчжоу. Первое место заняла спортсменка из Китая.
Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали.