Казахстан завоевал первые медали на Азиатских параиграх

Сразу 3 медали принесли в копилку страны казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай)

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Бибарыс Спатай завоевал серебро на Азиатских параиграх, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Спортсмен занял 2-е место по параканоэ, его результат 43.601 секунда.

А Жаныл Балтабаева стала бронзовым призером Азиатских параигр в Ханчжоу. Казахстанка заняла 3-е место индивидуальной программы VL3 200 м по параканоэ. Первые 2 места заняли параатлеты из Узбекистана и Китая.

Кроме того, Максим Богатырев завоевал бронзовую медаль по параканоэ, его результат 58.479 секунд.