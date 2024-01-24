Твердый бытовой… снег

Общество
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Андрей Кратенко

Превращение снежного полигона в стихийную свалку и скотомогильник вынуждает протестовать дачников Петропавловска.

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Члены садоводческих обществ «Гудок», «Эврика» и «Вишенка» – владельцы примерно 2 000 участков – заявили о том, что расположенный по соседству снежный полигон превратился в стихийную свалку, где кроме снега и твердых бытовых отходов теперь можно наткнуться еще и на мертвых собак и копыта коров.

Снег из областного центра вывозили сюда и раньше, но после жалоб в 2019 году полигон ликвидировали. Однако в декабре прошлого года старый полигон вдруг ожил, сюда вновь повезли снег и мусор. Дачники пожаловались властям, в ответ получили уведомления о том, что полигона в списке... нет.

– Лишь в письме из отдела ЖКХ полигон за Рабочим поселком был все-таки указан, – заметил председатель садоводческого товарищества «Гудок» Роман Буртасов.

Садоводам не объяснили, какая нужда заставила коммунальщиков вывозить грязный снег и мусор именно в это место, почему возродили полигон, который теперь грозит опасностью весной. Половодье непременно понесет нечистоты на дачные участки и в окрестные озера.

– Мы требуем закрыть полигон, который превратился в свалку и скотомогильник, – заявляет дачница Любовь Камолкина. – Мы не хотим, чтобы весной грязь хлынула в наши любимые озера. Погибнет рыба, улетят птицы. Смрад и мусор выгонят нас...

Поддержал дачников директор Ботанического сада, активист ситуационно-консультативного центра «Бiз бiргемiз» Артур Рязапов:

– Вместе с городским снегом на полигон вывозят строительный мусор и твердые бытовые отходы. Снежные полигоны остаются без охраны и становятся местом стихийных свалок. В снеге с улиц города присутствуют нефтепродукты, тяжелые металлы, химические реагенты. Снег тает, и эта химия течет в водоемы, попадает на пашни и луга, траву поедает скот. В итоге химия оседает в организме человека.

Артур Рязапов считает, что для устройства снежного полигона необходимо вначале снять плодородный слой, затем выстелить дно водоупорным материалом, по периметру сделать обваловку, организовать охрану.

В эту зиму в Петропавловске действуют не три, как раньше, а четыре снежных полигона, что связано с обильными снегопадами.

– Снега нынче в три раза больше, чем в прошлом году, – указала пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова. – Вывезено уже более 300 тысяч кубомет­ров снега. За такой же период прошлого года – всего 112 тысяч кубометров. Поэтому нам приш­лось задействовать четвертый полигон.

В итоге дачников пригласили в городской акимат, где пояснили, что без четвертого полигона городу нынче никак не обойтись, но в следующем сезоне новое место для городского снега неп­ременно найдут.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев поручил заместителю и управлению полиции «проработать вопрос установки вблизи полигона видеокамеры», «обеспечить постоянный конт­роль и не допускать фактов вывоза мусора». Руководителю отдела земельных отношений поручено организовать обследование рельефа и произвести топографическую съемку, рассмотреть возможность открытия новых полигонов для вывоза снега.

Власти обещают также вывезти со снежной свалки весь мусор, провести рекультивацию земли и обследование почвы.

#Петропавловск #снег #ТБО #полигон #свалка #дачники

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