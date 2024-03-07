Тюльпаны голландские? Сарканские! Общество 7 марта 2024 г. 5:00 1 Дина Боранбаева, область Жетысу Промышленный альпинист из Сарканского района попробовал себя в новом деле, всю зиму посвятив выращиванию тюльпанов прямо во дворе дома. фото пресс-службы акима Сарканского района Бауыржан Булегенов с радостью демонстрирует первые плоды неустанного труда: желто-красные, темно-фиолетовые и необычные бахромчатые ярко-коралловые цветы начали раскрываться во всей своей красе прямо к началу марта. Всего в теплице площадью в 110 кв. м он высадил почти 30 тыс. луковиц голландских тюльпанов 14 видов. При этом основная их часть должна расцвести как раз к Международному женскому дню. А началось все с того, что к зиме, когда в основной работе наблюдается затишье, житель Сарканского района решил заняться разведением цветов. Работать с землей любит, рассказывает мужчина, но за овощи не взялся, сделав выбор в пользу эстетического товара. Тщательно изучив все тонкости дела, своими руками в огороде построил теплицу, закупил и высадил по технологии качественные луковицы. В общем, на развитие нового увлечения у него ушло порядка 6 млн тенге. Прекрасные и нежные тюльпаны любят определенный температурный режим, влагу и специальный прикорм, рассказывает цветовод. – В теплице, где цветы подрастают, тепло, а потому они мягкие. Для того чтобы стебель и бутон стали твердыми и упругими, какими мы привыкли их дарить нашим прекрасным дамам, тюльпаны нужно обязательно подержать на холоде, – объясняет Бауыржан Булегенов. – В качестве «холодильника» я оборудовал летнюю кухню. Культивирование цветов – дело непростое, но очень увлекательное. Смотришь, как наливаются силой и цветом бутоны, и сердце радуется. Надеюсь, этот труд не пропадет, и на наши сарканские тюльпаны будет спрос. Сейчас мы активно налаживаем контакты для сбыта свежайшего урожая. Если в этом году все получится, надеюсь в следующем увеличить объемы. К слову, самый первый букет с собственного огорода начинающий предприниматель преподнес супруге Рание, которая сразу поддержала его необычную идею и старается каждый день помогать мужу в теплице. Ароматные и нежные бутоны тюльпанов уже давно у каждого из нас ассоциируются с главным женским праздником, считает Бауыржан Булегенов, но призывает мужчин не ждать особого повода, а просто как можно чаще радовать прекрасную половину человечества цветами. #бизнес #теплица #тюльпаны #Бауыржан Булегенов