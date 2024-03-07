Тюльпаны голландские? Сарканские!

Бауыржан Булегенов с радос­тью демонстрирует первые плоды неустанного труда: желто-красные, темно-фиолетовые и необычные бахромчатые ярко-коралловые цветы начали раскрываться во всей своей красе прямо к началу марта. Всего в теплице площадью в 110 кв. м он высадил почти 30 тыс. луковиц голландских тюльпанов 14 видов. При этом основная их часть должна расцвести как раз к Международному женскому дню.

А началось все с того, что к зиме, когда в основной работе наблюдает­ся затишье, житель Сарканского района решил заняться разведением цветов. Работать с землей любит, рассказывает мужчина, но за овощи не взялся, сделав выбор в пользу эстетического товара.

Тщательно изучив все тонкос­ти дела, своими руками в огороде пост­роил теплицу, закупил и высадил по технологии качест­венные луковицы. В общем, на развитие нового увлечения у него ушло порядка 6 млн тенге. Прекрасные и нежные тюльпаны любят определенный температурный режим, влагу и специальный прикорм, рассказывает цветовод.

– В теплице, где цветы подрас­тают, тепло, а потому они мягкие. Для того чтобы стебель и бутон стали твердыми и упругими, какими мы привыкли их дарить нашим прекрасным дамам, тюльпаны нужно обязательно подержать на холоде, – объясняет Бауыр­жан Булегенов. – В качестве «холодильника» я оборудовал летнюю кухню. Культивирование цветов – дело непростое, но очень увлекательное. Смотришь, как наливаются силой и цветом бутоны, и сердце радуется. Наде­юсь, этот труд не пропадет, и на наши сарканские тюльпаны будет спрос. Сейчас мы активно налаживаем контакты для сбыта свежайшего урожая. Если в этом году все получится, надеюсь в следующем увеличить объемы.

К слову, самый первый букет с собственного огорода начинающий предприниматель преподнес супруге Рание, которая сразу поддержала его необычную идею и старается каждый день помогать мужу в теплице. Ароматные и нежные бутоны тюльпанов уже давно у каждого из нас ассоциируются с главным женским праздником, считает Бауыржан Булегенов, но призывает мужчин не ждать особого повода, а просто как можно чаще радовать прекрасную половину человечества цветами.