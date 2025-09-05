Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Не уточняется, когда бывший президент США перенес операцию, но в прошлом месяце были опубликованы его фотографии с большим швом на голове.

Как сообщает телеканал NBC News, Байдену сделали так называемую операцию Моса, которая применяется для лечения самых распространенных форм рака кожи. Об этом заявил телеканалу пресс-секретарь бывшего американского лидера. Отмечается, что Байден хорошо восстанавливается после процедуры.

18 мая офис Байдена сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе Байдена стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации. При этом он выразил слова поддержки бывшему президенту.

Напомним, в феврале 2024 года Букингемский дворец впервые сообщил об онкологическом заболевании Короля Карла III. А в марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак. Прицесса Уэльская записала видеообращение, в котором назвала свой диагноз «огромным шоком». в январе 2025 года появилась информация, что у нее наступила ремиссия в борьбе с раком.