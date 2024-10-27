Король Карл III настроен вернуться к своему обычному графику после лечения от рака

Сейчас идет работа над «насыщенной» программой зарубежного турне короля на следующий год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Король Великобритании Карл III рассчитывает в следующем году вернуться к своему «нормальному» графику, рассказал корреспонденту Би-би-си Шону Кофлану источник в Букингемском дворце.

В феврале Букингемский дворец объявил, что у короля обнаружена раковая опухоль и он вынужден значительно сократить число публичных мероприятий на период лечения. С апреля Карл стал появляться на публике чаще, но его график до сих пор остается облегченным по сравнению с временами до онкологического диагноза.

По словам одного из представителей Букингемского дворца, сейчас идет работа над «насыщенной» программой зарубежного турне короля на следующий год.

Продолжать работать — вот как король хочет отреагировать на диагноз «рак», пишет корреспондент Би-би-си по королевским делам Шон Кофлан. Это может включать в себя зарубежные визиты весной и осенью 2025 года, при условии, что его врачи дадут разрешение.

Онкологическое лечение короля еще не завершено. Оно было приостановлено на время зарубежной поездки и по возвращении в Великобританию продолжится. По совету врачей в турне не включили визит еще и в Новую Зеландию.

Во время визита было несколько моментов, которые могли показаться неприятными: во время выступления в парламенте Австралии один из сенаторов прервал его выкриками, а на саммите Содружества на Самоа больше всего внимания было привлечено к обсуждению репараций за рабство. Но короля это нисколько не задело, сказал представитель дворца.