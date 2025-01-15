У Кейт Миддлтон наступила ремиссия в борьбе с раком

Об этом принцесса Уэльская сообщила в официальном Инстаграм аккаунте

Фото: @princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская поблагодарила врачей, которые занимались ее лечением. Также она отметила, что ее ожидает насыщенный год реабилитации после болезни, передает Kazpravda.kz.

«Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я остаюсь сконцентрированной на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности»,— поделилась она в сообщении.

В своем обращении Миддлтон добавила, что намерена продолжать поддерживать исследования и повышать качество жизни пациентов, которые тоже столкнулись с онкологией.

В конце марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак. Принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором назвала свой диагноз «огромным шоком».