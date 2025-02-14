У каждого времени – свои герои

Все мы способны на подвиг

Каждое поколение растет на своих героях. В качестве них всегда выступали как вымышленные персонажи из литературы, художественных и мультипликационных фильмов, так и исторические личности и реальные люди разных профессий.

В советскую эпоху это были верные друзья и герои-одиночки, храбрые сердцем и готовые на самопожертвование ради победы и светлого будущего страны. Достаточно вспомнить Мальчиша-Кибальчиша Аркадия Гайдара, сражавшегося за свободу и не выдавшего секретов своих товарищей даже под пытками. Еще в школьные годы мне, как и многим моим одноклассникам, не раз попадало в руки это произведение, когда бывал в городской детско-юношеской библиотеке. Рисунок бравого мальчугана с саблей в руке на обложке так и манил прочесть книжку. И я остался под большим впечатлением от прочитанного. Этого обычного, но бесстрашного юнца в буденовке, который ассоциируется с проявлением истинного патриотизма, часто изображали на плакатах, использовали в кинематографе и идеологической пропаганде.

Или взять хотя бы легендарного крестьянина Ивана Сусанина, история которого была включена в школьную программу. Этот простой деревенский мужик ценой своей жизни избавил родную землю от целого отряда врагов. Своим храбрым поступком, который живет в народной памяти по сей день, он вдохновлял многих мальчишек и девчонок.

Есть немало хороших фильмов, на которых воспитывались подростки. Среди них «Неуловимые мстители», «Бронзовая птица», «Кортик», «Гардемарины, вперед!», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Белое солнце пустыни» и многие другие. Персонажи этих картин до сих пор остаются знаковыми образами советского кино. Это были герои, демонстрировавшие и внушавшие, что на такие подвиги способен каждый. И на самом деле многие школьники примеряли на себя роль того или иного героя, хотели быть похожими на юного детектива Мишу Полякова, мстителей Яшку Цыгана и Даньку Щуся, гардемаринов Александра Белова и Никиту Оленева, красноармейца Федора Сухова, мушкетеров Атоса, Портоса или Арамиса…

Яркие и живые диалоги, смелые поступки, веселые и патриотические песни делали свое дело. После просмотров фильмов многие начинали мечтать о шпаге и плаще, на уличных скамейках и в подъездах распевали песни под гитару «Ваше благородие, госпожа Удача» или «Не вешать нос, гардемарины!», а дворовые игры превращались в дуэли на палках по правилам мушкетеров. Фраза «Один за всех, и все за одного!» стала девизом дружбы на многие годы.

Одни начинали заниматься изготовлением луков со стрелами после просмотра фильма «Робин Гуд», другие, прочитав «Графа Монте-Кристо» и «Остров сок­ровищ», увлекались изучением истории, жаждали приключений, раскрытия тайн и загадок и поиска старинных кладов. Дети представляли себя на месте первооткрывателей и исследователей, впервые спустившихся в пещеры, нашедших древние артефакты, сразивших врагов и спасших друзей, а иногда и прекрасных дам сердца.

Были в то время и другие герои, кто вызывал симпатию у подрастающего поколения. Мальчишки хотели быть похожими на известного своими приключениями барона Мюнхгаузена, неугомонного и любопытного Незнайку и доброго доктора Айболита, помогающего больным животным, а девчонки – на Элли из повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», на Пеппи Длинныйчулок – героиню одноименной повести Астрид Линдгрен, а также няню-волшебницу Мэри Поппинс из сказочных повестей английской писательницы Памелы Трэверс. Еще, казалось бы, совсем недавно, особенно в период популярности песни Belle, многие девушки представляли себя на месте прекрасной танцовщицы Эсмеральды из романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Можно говорить долго о том, какие идеалы были раньше, но кто вдохновляет наших детей в настоящее время?

Равнение на добро и справедливость

Если говорить о сегодняшнем дне, то, безусловно, с измене­нием жизненного уклада другими стали и герои детей и подростков. В силу глобализации и развития Интернета уже давно происходит проникновение в нашу жизнь западных и восточных культов. После пика популярности черепашек-ниндзя, Человека-паука, Бэтмена, Робота-полицейского, племянников дядюшки Скруджа из «Утиных историй», спасателей из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь», мишек Гамми, Черного плаща, Балу и Кита из анимационной приключенчес­кой саги «Чудеса на виражах» пришла пора других народных любимчиков.

Литературные персонажи ос­таются важной частью детского мира. Правда, одни из них сегодня несколько забылись, а другие тем временем, наоборот, обрели большую популярность. Кому-то нравятся Бэла и два ее защитника в виде оборотня и вампира из «Сумерек», кому-то – четверка юных королей из «Хроник Нарнии», а кто-то вдохновлен Перси Джексоном писателя Рика Риордана, Леголасом и Арагорном из «Властелина колец» или Люком Скайуокером и Ханом Соло из «Звездных войн». Гарри Поттер по-прежнему занимает особое место у многих современных детей, поскольку олицетво­ряет смелость, дружбу и борьбу с трудностями.

Не уступают им и анимацион­ные персонажи. Продолжают воспитывать нынешних детей мультфильмы компаний Disney, Pixar и Dreamworks. С выходом новых мультфильмов с большей силой заиграли образы Эльзы из «Холодного сердца» и Моаны, главной героини одноименной анимационной истории. Среди российских проектов выделяются­ «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Ми-ми-мишки» и «Фиксики», которые учат доброте, взаимопомощи и находчивости.

Последних почитает внук жамбылского педагога Татьяны Осиповой. Также он любит и находчивого Ходжу Насреддина из восточных сказок, и Дениса Кораблева – персонажа детских рассказов Виктора Драгунского.

Говоря о героях, нельзя не вспомнить мстителей компании Marvel, включая Тора, Железного Человека, Доктора Стрэнджа, Капитана Америка и других, а также бравых ребят из Лиги справедливости (от компании DC – главного конкурента Marvel), в том числе Супермена, Чудо-женщину и Бэтмена, которые стали популярными в последние несколько лет благодаря росту рынка зарубежных комиксов и их экранизации. Словно вспышка, появился со страниц журналов с рисованными историями и обрел просто огромную известность среди молодежи мандалорец – космический наемник, никогда не снимающий своего шлема и действующий в рамках кодекса. Не менее популярны главные герои кинолент «Игра престолов», «Хроники Риддика», «Хоббит», «Терминатор», «Трансформеры», «Хищник». В то время как в США нынче остаются популярными супергерои комиксов, символизирующие справедливость и отвагу. Это мальчик-волшебник из книг Джоан Роулинг, Китнисс Эвердин из фильма «Голодные игры», певица Тейлор Свифт. А в Южной Корее – любимые всеми детьми пингвиненок Пороро, символизирующий дружбу и любознательность, бойз-бэнд BTS. Во Франции же обожают Астерикса и Обеликса и Леди Баг.

Под влияние зарубежных фильмов и сериалов, мультфильмов и комиксов попадают и представители казахстанской молодежи.

Отдельным блоком стоит кинематограф Южной Кореи, Японии и Китая. Восточная культура, а вместе с ней и герои народов этих стран волной нахлынули на подрастающее поколение Казахстана.

К примеру, герои манги и аниме Наруто из одноименной саги, Танджиро Камадо из «Клинка, рассекающего демонов», Сёё Хината из «Волейбола» учат детей верить в себя, быть сильным и в то же время милосердным.

Из Поднебесной к нам пришли герои мультсериала «Боевой континент», фильмов с участием Джеки Чана, Джета Ли, Донни Йена, Мишель Йео и других. Также среди тех, кто мечтает стать предпринимателем, популярна личность основателя интернет-магазина Alibaba Джека Ма.

Говоря о влиянии Страны утренней свежести, можно отметить, что ее продукты просто накрыли наших юных зрителей с головой. Особенно девочек, которые после просмотра дорам и прочтения манхвы или вебтунов надеются на светлое будущее и верят в то, что однажды им повезет с суженым. Ведь в южнокорейских фильмах и комиксах четко обозначены противоборствующие силы, и главные герои, как правило, вызывают у всех любовь и одобрение.

К примеру, многим нравится сериал «Итэвон класс», главный герой которого заряжает зрителей стойкостью и упорством. Много лет не сходят с пьедестала дорамы «Цветочки после ягодок», «Императрица Ки», «Ва-банк», «Хваран», «Алые сердца Корё», «Мечтатели» и другие. Они показывают крепкую дружбу, важность постоянного развития, учат защищать слабых и добиваться своих целей, любить свою Родину, быть честным и справедливым.

Что касается отечественных героев, то здесь прежде всего нужно назвать Алдара-Косе, Ер-Тостика, ханов и батыров, которые вдохновляют детей быть честными, находчивыми и сильными духом.

Кумирами не рождаются

Главными героями детства являются не только вымышленные персонажи, но и реальные люди. Если одни подростки черпают силы и энергию в исторических личностях, таких как Абылай-хан, Шокан Уалиханов, Алихан Букейхан и Бауыржан Момышулы, то другие восхищаются теми, кого видят рядом или в новостях. Это могут быть родители, родственники, друзья, соседи или просто известные на всю страну лица, которые вдохновляют своими поступками, образом жизни, личными достижениями. Кто-то мечтает стать врачом, глядя на своих отца или мать, кто-то – учителем, увидев, как школьные педагоги вкладывают в работу душу, а кто-то называет героями спасателей и полицейских, ежедневно совершающих маленькие под­виги, помогающих обществу, спортсменов, поднимающих флаг страны на международной арене, или даже блогеров, рассказывающих о науке и творчестве.

Так, для многих казахстанских школьников кумирами являются выдающиеся боксеры Геннадий Головкин, Ермахан Ибраимов, Серик Конакбаев, Бахтияр Артаев и другие. Девочкам, занимающимся на ринге, нравятся титулованные чемпионки Фируза Шарипова и Ангелина Лукас, демонстрирующие красоту и силу, стремление побеждать и прославлять свою страну. Вызывает восторг актер и режиссер Акан Сатаев, популяризирующий историю казахского народа.

Кто-то вдохновляется зарубежными звездами вида спорта номер один в мире Криштиану Роналду и Лионелем Месси и желает повторить их путь, записавшись в школу футбола, кто-то хочет стать похожим на всемирно известного предпринимателя Илона Маска, а кому-то нравятся вокалисты из южнокорейских групп BTS и BlackPink. И они даже стараются копировать их стиль одежды, прически и макияж. Для ряда жамбылских же школьников кумирами являются паралимпийская чемпионка по плаванию Зульфия Габидуллина, известный писатель Шерхан Муртаза, акын и композитор Кенен Азербаев, известные в шоу-бизнесе выходцы из Тараза Иван Бреусов и Нуртас Адамбаев.

– У многих подростков есть свои кумиры, которых они просто почитают или на которых хотят быть похожими. Безусловно, то, чем они увлекаются и на что обращают внимание, оказывает влияние на становление детей как личностей. Все чаще такие ребята вдохновляются активис­тами, которые борются за экологию, равенство и другие важные ценности. Такие люди помогают осознать детям и собственную ответственность перед обществом. Кумирами зачастую выступают и медийные личности, которые добились известности в музыке и кино, а в последнее время – и в блогерстве. Также подрастающее поколение выбирает себе примеры для подражания по поступкам или роду деятельности, которая их интересует. Лично для меня таким человеком яв­ляется моя мама. Она художник и педагог в школе. В будущем мне бы тоже хотелось стать мастером кисти и вести уроки детям, – поделилась мнением учащаяся седьмого класса таразской гимназии № 40 Анна Павлова.

Она уверена, что каждый подросток, глядя на своих кумиров, и сам мечтает стать для кого-то эталоном. Но ребята должны понимать, что для этого нужно ежедневно вкладывать силы в свое развитие и воспитание, трудиться, постоянно следить за собой и стараться совершать только такие поступки, которыми будут восхищаться.

– Для меня кумиром является музыкант, певец, автор песен, актер и художник Виктор Цой, основавший легендарную группу «Кино». В моем сердце он зани­мает почетное первое место среди творческих личностей. В первую очередь я очень люблю его песни. Его харизма, голос, стремление показать миру, что все возможно, вдохновляют и придают сил. А когда узнала, что он еще и рисовал, была вовсе сражена его талантом. Ради моего интереса к его творчеству в 2023 году мы с семьей побывали у памятника в Алматы, а в прошлом году даже ездили в Санкт-Петербург, чтобы посетить Богословское кладбище, где он похоронен, – рассказала студентка третьего курса ТарРУ Алина Чайчисалими.

– Для нашей семьи образцом был, есть и будет мой папа, Петр Терентьевич Гончаров, которому за высокие заслуги перед Отечест­вом присвоено звание Героя Социалистического Труда, – поделилась жительница областного центра Наталья Гончарова. – Мои дети и внуки выросли на его примере. Он показал, каким должен быть человек по жизни – честным, справедливым, благородным и трудолюбивым. Такие люди, как он, не искали славы или похвалы, их лучшей наградой было ощущение выполненного долга, удовлетворение от того, что их труд приносит пользу. Преодолевая сложности, они проявляли упорство и стойкость, а их мудрость заключалась не только в знаниях и умениях, но и в способности передать свой опыт следующим поколениям.

Как сказала другая местная жительница, Жазира Шильде­баева, помимо Губки Боба, главного персонажа из одноименного мультфильма, ее девятилетняя дочь Алуа обожает блогера Влада А4, а кумиром 11-летнего сына Маргулана является другой известный блогер – Mr. Beast. Как выяснилось, в первую очередь они нравятся им за то, что те помогают нуждающимся.

– Мне нравится смотреть южнокорейские дорамы. Одна из моих самых любимых – «Истинная красота». Меня привлекли главные герои этого сериала Ли Су Хо и Лим Джу Гён. Насколько я знаю, им симпатизируют многие школьники, поскольку их проб­лемы очень близки и понятны нашей современной молодежи. Плюс к этому дораму отличает классный юмор, – поделилась своими интересами учащаяся восьмого класса таразской школы-гимназии № 7 Александра Артемьева.

Неважно, кто герои наших детей – вымышленные персонажи или реальные люди, главное, чтобы, глядя на них, они учились добру, порядочности, смелости, справедливости и честности, соб­людали законы и общепринятые нормы и правила общества, стали достойными гражданами своей страны. В этом вопросе родители могут помочь своим чадам выбрать хорошие примеры для подражания. Ведь время идет, и герои меняются, но их роль в жизни детей остается неизменной: они формируют мечты, ценности и вдохновляют на новые свершения.

Кто станет кумиром ребенка – супергерой, ученый, музыкант или просто добрый человек, – зависит и от взрослых. А предпочтение того или иного объек­та почитания впоследствии, несомненно, окажет влияние и на формирование его психики, интересов, вкусов, а также, возможно, на выбор будущей профессии, так что к этому делу нужно подходить с умом и не пускать все на самотек.