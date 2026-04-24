У нас нет чужих

Героиня этой статьи – Лада Лустина. В ее большой и дружной семье переплелись судьбы представителей разных народов.

А история их началась с казанских татар – Нури Шигаповича и Гульбики Джамалиевны Валитовых. Их предки еще до революции переехали в Казахстан, в нефтяные районы Атырауской, тогда еще Гурьевской области.

Они поженились в 1936 году. Через год родился первый ребенок. Затем второй и третий, с разницей в несколько лет. А потом началась война...

Пока супруг воевал на фронте, Гульбика Джамалиевна поднимала детей. Она работала телефонисткой и в одиночку справлялась с трудностями. А в 1946 году раненный на войне Нури Шигапович смог вернуться домой. После долгожданной разлуки у супругов родилось еще четверо детей.

– Семеро детей, разруха, голод, никаких условий. У меня в голове не укладывается: как они все это выдержали? – начинает наш разговор Лада Лустина.

К слову, их самая старшая дочь Рафика, 1937 года рождения, имеет статус ветерана тыла: будучи ребенком, она помогала взрос­лым – ухаживала за больными, присматривала за младшими, выполняла любую посильную работу. В те годы рано взрослели все. Особенно тяжело, по общим воспоминаниям, было тогда с едой.

– Мама рассказывала, как они ели крошки со стола. Отвар от бульона свеклы называли «компотом». И практически никогда не испытывали сытости. Но всегда делили еду поровну, не жалуясь на судьбу, – продолжает она. – Несмотря на все это, они не стали жестокими. Наоборот, научились ценить семью, близость с родными.

Даже разница в культуре, традициях, национальных обычаях не мешает им оставаться сплоченной и единой семьей. Дети женились, появлялись внуки и правнуки. И теперь за большим дастарханом Валитовых собираются вместе казахи, русские, уйгуры, белорусы, украинцы, армяне.

– Меня часто спрашивают: «Как ты всех запоминаешь по именам?» А я отвечаю: «Это мои родные. Как я могу их не помнить? Мы даже языки друг друга понимаем с легкостью – будь то казахский, русский, татарский или уйгурский» – улыбается Лада Лустина.

Особое место в воспоминаниях женщины занимает детство, ее двоюродная сестра Фарида.

– Мы родились с разницей в 20 дней. Росли вместе. Можно сказать, делили детство свое пополам, – вспоминает Лада Лустина. – Где она – там и я. Нас невозможно было разлучить.

Разницу во внешности (славянской и азиатской) замечали все вокруг, но только не она.

– Я не понимала, как это мы «не можем быть сестрами?» Кто так решил? Помню, недоверие одноклассников развеялось, когда на праздник 9 Мая к нам в школу пришел выступить дедушка. Он тогда и сказал при всех, что это его две родные внучки, – вспоминает Лада Лустина.

Фундамент семейности и дружбы заложили именно дедушка с бабушкой, говорит собеседница. Их дом всегда был местом притяжения для детей, внуков и правнуков.

– На любой праздник мы всегда собирались у них. Без звонков, без приглашений. А как у нас проходили праздники! Дети шумели, смеялись, бегали. А для взрослых было застолье и всеми любимая игра в лото. Часто мы доставляли им удовольствие своими выступ­лениями: пели и танцевали. Всегда было очень тепло и уютно. Сегодня я стараюсь сохранить между нами ту связь и передать ее новым поколениям, – делится Лада Лустина.

К счастью, повод для общих встреч всегда найдется. А организовать их интересно и креативно любит не только Лада. У нее немало помощников. Если дни рождения, то обязательно тематические. А как проводят здесь Наурыз, Сабантуй, Новый год! С размахом и уважением к традициям каждого.

– Перед Новым годом, к примеру, мы садимся в машины, наряжаем их и едем ко всем нашим бабушкам и дедушкам, тетям и дядям. С подарками, теплом. Это важно – приехать, обнять, а не просто написать сообщение, – рассказывает она.

Лада и Фарида идут по жизни, поддерживая друг друга

Первое января – снова вместе. Восьмое марта – тоже. Поводов не нужно, достаточно одной фразы в семейном чате: «Давайте соберемся» – и уже через несколько часов кто-то печет, кто-то варит, кто-то накрывает дастархан.

Лада показала нам фотографию их застолья: дастархан накрывали не только в квартирах, но и прямо перед подъездом многоэтажки! Причем стол – это отдельная история. Он всегда многонациональный. Уйгуры крутят лагман вручную, татары готовят губадию, белорусы – драники, армянская часть семьи угощает долмой, а бешбармак для всех общий.

– У нас всегда все вкусно, разно­образно. Но долго мы за столом не сидим. Как и в молодости, после приема пищи идут танцы, игра на музыкальных инструментах и другие активности, – уточняет Лада Лустина.

Даже одежда у них становится частью общей культуры. На праздники в этой семье все надевают национальные костюмы друг друга – уйгурские платья, татарские наряды, тюбетейки. И это не формальность, а интерес и уважение к традициям.

Но главное – не праздники, а та жизнь, что между ними. Эта семья – настоящий тыл. Здесь не нужно долго объяснять, если случилась проблема.

– Стоит кому-то написать, что машина заглохла – сразу несколько человек выезжают на помощь. Мы всегда друг за друга горой, – признается она.

И это чувство формировалось с детства. Тогда не было чатов и звонков, просто все знали: вместе они – сила.

– Мы были как муравейник – нас много, шумно, весело. И это ощущение, что ты часть чего-то большего, осталось на всю жизнь. Несмотря на то что нашу огромную семью «разбросало» по разным городам – Актау, Алматы, Астана, Кокшетау, Тула, Омск, Санкт-Петербург, – мы всегда остаемся на связи. Общаемся практически каждый день, – говорит Лада Лустина.

Сегодня они сознательно передают эту традицию единения дальше – уже своим детям и внукам. Не давят, не навязывают, не диктуют, кем быть и кого любить.

– Мы даже не думаем, кто какой национальности. Этот вопрос возникает у людей со стороны, но для нас он странный, – по­ясняет она.

Этот же принцип, уверена собеседница, работает шире – на уровне города и страны. Единство не создается указами – оно зарож­дается из уважения. Не стоит тянуть одеяло на себя. Вместо настороженности нужно проявлять интерес. Тогда и будет настоящее единство – не на словах, а на деле, считает моя собеседница.