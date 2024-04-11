У Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг 1054 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос на 32 сантиметра и составляет 1054 сантиметра, опасный показатель превышен на 124 сантиметра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«На 06.00 местного времени 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 сантиметра (плюс 32 сантиметра с 20.00; опасный показатель превышен на 124 сантиметра)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Оренбургского района.

Накануне власти Оренбургской области сообщали, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. По данным гидрометцентра, к 18.00 мск среды этот показатель достиг 1022 сантиметров. Как сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин, из-за паводка подтопило здания на городской набережной.

Всего в регионе в зоне подтопления остаются более 12 тысяч жилых домов и свыше 14 тысяч приусадебных участков. При этом эвакуированы уже около 7,5 тысячи человек, включая почти две тысячи детей. За сутки от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах.

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.

В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей. Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях.

Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.