Убирать снег в Нур-Султане помогали более 1500 волонтеров-железнодорожников

Общество
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Фото пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы"
В течение двух дней 20 и 21 февраля более полутора тысяч волонтеров – работников железной дороги помогали очищать от снега жилой массив "Лесозавод" и другие отдаленные от центра микрорайоны столицы, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", за два дня – 20-21 февраля – с улиц жилого массива "Лесозавод", микрорайона "Агрогородок" и станции Сороковая сотрудники АО помогли вывезтии свыше 500 КамАЗов снега. Расчисткой улиц занимались более 1500 волонтеров-железнодорожников. Также было привлечено более 50 единиц спецтехники. Очищены около 6 км дорог, сотни дворов и территория средней школы № 29.

Железнодорожники вышли на очистку улиц безвозмездно в рамках челленджа "2020 БЛАГОродных дел ҚТЖ". В акции приняли участие работники центрального аппарата АО и дочерних организаций – "КТЖ – Грузовые перевозки", "Пассажирские перевозки", "Қазтемiртранс", "KTZ Express" и других структурных подразделений во главе с первыми руководителями.

"В течение месяца в Нур-Султане выпала двухмесячная норма осадков. Многие люди не имеют сил и возможности вовремя убрать снег со своих дворовых территорий. Мы не могли остаться в стороне. Ведь для хорошего дела всегда найдется время, несмотря на загруженный график", – сказал директор филиала АО "НК "ҚТЖ" – "Дирекция магистральной сети" Бауыржан Урынбасаров.

Железнодорожники очистили не только улицы, тротуары с применением разных видов снегоуборочной и снегоочистительной техники, но и вручную дворы пенсионеров, одиноких пожилых людей. Жители окраин столицы выражали искреннюю благодарность волонтерам, которые оказали ощутимую помощь городским коммунальным службам в эту аномальную снежную зиму.

Челлендж по очистке снега поддержали не только в столице. Тысячи железнодорожников по всему Казахстану проводят подобные акции.

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