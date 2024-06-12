Участники горного фестиваля SHAGAN FEST 2024 преодолели высоту 2 500 метров

И вот в солнечный выходной близ горы Шаган в Коксуском районе собрались более 400 смельчаков, которые вновь или впервые решились на покорение живописного и самого высокого в округе Талдыкоргана пика. Кто-то прибыл из областного центра на специально организованном транспорте, кто-то добирался до стартовой точки – села Актекше своим ходом.

После регистрации выяснилось, что самому старшему участнику восхождения 70 лет, а младшему – всего 7. Под управлением опытного инструктора провели разминку. Каждому вручили воду и питательные батончики. После торжественного открытия фестиваля «горцы» двинулись в путь.

Добавим, что среди участников оказались профессиональные спортсмены, сотрудники различных учреждений, волонтеры и команды турклубов, целые семьи и коллективы. Кто-то шел в одиночку, другие – шумными группами. Дружная команда байкеров покоряла крутые подъемы на «железных конях», а любители скандинавской ходьбы помогали себе палками. И хотя весь маршрут пролегал под открытым солнцем, а каменистая дорога безжалостно тянулась вверх, время в пути прошло незаметно, уверяют участники.

– Вокруг все цветет, тут и маки, и зелень, и ручьи, а внизу пастбища с табунами! Свежий воздух, неповторимые природные красоты и поддержка единомышленников не оставили места усталости, – делится 57-летняя Карлыгаш Абдырасылкызы. – А какие радость и гордость охватывают после покорения высоты! Я перед собой поставила цель – пройти испытание на прочность. И я сделала это!

Как подчеркивают в Visit Zhetysu, фестиваль нацелен на популяризацию горного туризма в области и привлечение все большего числа энтузиастов к здоровому образу жизни. Никаких специальных требований к участникам фестиваля нет – только желание приобщиться к природе и спорту.

– Весь путь от Талдыкоргана до пика Шаган мы проделали на велосипедах, – рассказывает участник команды Biketeam Жандос Курсабаев. – Здесь все на позитиве, вдохновленные, окрыленные, дружные. Это праздник единения людей с природой и друг с другом.

Самое главное, что каждый почувствовал себя победителем: на пике всех добравшихся встречали овациями и вручали памятную медаль.

– Даже не верится, что пре­одолел такой путь, – не скрывает восторга житель Талдыкоргана Бакытжан Молбаев. – Покорение гор – это в первую очередь преодоление себя, вызов обы­денности. Кроме того, невозможно насмотреться на наши красоты – вид сверху просто великолепный. Очень нужны такие мероприятия. И мы все с нетерпением ждем открытия новых маршрутов.