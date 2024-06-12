Участники горного фестиваля SHAGAN FEST 2024 преодолели высоту 2 500 метров

Статьи
1
Дина Боранбаева, область Жетысу

Нынешний SHAGAN FEST любители активного образа жизни и приключений ждали с нетерпением. Прошлогодняя инициатива туристского информационного центра Visit Zhetysu нашла огромный отклик не только среди жителей области, но и многочисленных гостей из Алматы, ведь столь массовое восхождение в регионе прошло впервые. Участники тогда оценили и высокий уровень организации, и сам маршрут протяженностью 13 км – интересный и достаточно доступный.

фото предоставлено ТИЦ Visit Zhetysu

И вот в солнечный выходной близ горы Шаган в Коксуском районе собрались более 400 смельчаков, которые вновь или впервые решились на покорение живописного и самого высокого в округе Талдыкоргана пика. Кто-то прибыл из областного центра на специально организованном транспорте, кто-то добирался до стартовой точки – села Актекше своим ходом.

После регистрации выяснилось, что самому старшему участнику восхождения 70 лет, а младшему – всего 7. Под управлением опытного инструктора провели разминку. Каждому вручили воду и питательные батончики. После торжественного открытия фестиваля «горцы» двинулись в путь.

Добавим, что среди участников оказались профессиональные спортсмены, сотрудники различных учреждений, волонтеры и команды турклубов, целые семьи и коллективы. Кто-то шел в одиночку, другие – шумными группами. Дружная команда байкеров покоряла крутые подъемы на «железных конях», а любители скандинавской ходьбы помогали себе палками. И хотя весь маршрут пролегал под открытым солнцем, а каменистая дорога безжалостно тянулась вверх, время в пути прошло незаметно, уверяют участники.

– Вокруг все цветет, тут и маки, и зелень, и ручьи, а внизу пастбища с табунами! Свежий воздух, неповторимые природные красоты и поддержка единомышленников не оставили места усталости, – делится 57-летняя Карлыгаш Абдырасылкызы. – А какие радость и гордость охватывают после покорения высоты! Я перед собой поставила цель – пройти испытание на прочность. И я сделала это!

Как подчеркивают в Visit Zhetysu, фестиваль нацелен на популяризацию горного туризма в области и привлечение все большего числа энтузиастов к здоровому образу жизни. Никаких специальных требований к участникам фестиваля нет – только желание приобщиться к природе и спорту.

– Весь путь от Талдыкоргана до пика Шаган мы проделали на велосипедах, – рассказывает участник команды Biketeam Жандос Курсабаев. – Здесь все на позитиве, вдохновленные, окрыленные, дружные. Это праздник единения людей с природой и друг с другом.

Самое главное, что каждый почувствовал себя победителем: на пике всех добравшихся встречали овациями и вручали памятную медаль.

– Даже не верится, что пре­одолел такой путь, – не скрывает восторга житель Талдыкоргана Бакытжан Молбаев. – Покорение гор – это в первую очередь преодоление себя, вызов обы­денности. Кроме того, невозможно насмотреться на наши красоты – вид сверху просто великолепный. Очень нужны такие мероприятия. И мы все с нетерпением ждем открытия новых маршрутов.

#ЗОЖ #SHAGAN FEST #горный фестиваль

Популярное

Все
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Остановка по требованию аудита
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Бег делает мир чище и добрее
Впустите радость в свою жизнь!
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Быть сильными, ловкими, смелыми
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Быть сильными, ловкими, смелыми
Впустите радость в свою жизнь!
Бег делает мир чище и добрее
Злободневные проблемы общества – в центре внимания ветеранс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]