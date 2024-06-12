Участники горного фестиваля SHAGAN FEST 2024 преодолели высоту 2 500 метров
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Нынешний SHAGAN FEST любители активного образа жизни и приключений ждали с нетерпением. Прошлогодняя инициатива туристского информационного центра Visit Zhetysu нашла огромный отклик не только среди жителей области, но и многочисленных гостей из Алматы, ведь столь массовое восхождение в регионе прошло впервые. Участники тогда оценили и высокий уровень организации, и сам маршрут протяженностью 13 км – интересный и достаточно доступный.