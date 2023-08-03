В бывшей резиденции президента в Жамбылской области открыли детский учебно-оздоровительный центр

Поручения, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В здании бывшей резиденции президента в Жамбылской области открылся учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата. 

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

«В рамках реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в нашей области проводится масштабная работа. Одна из обозначенных в предвыборной программе задач – создание 50 детских оздоровительных лагерей. Главой государства поручено 5 региональных резиденций президента передать на нужды детей.

Сегодня мы все стали свидетелями радостного момента – в нашей области открывается учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ». Объект – первый в регионе учебно-оздоровительный центр, который будет работать круглый год. Летом дети будут охвачены 12-дневным оздоровлением и отдыхом, в остальные сезоны – 24-дневным», – сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Центр, занимающий площадь 10 га, будет не просто развлекать детей, но и выполнять важную воспитательную функцию, чтобы летние каникулы были содержательными и приносили пользу. Здесь есть учебные кабинеты, спортивные площадки, кабинеты для творческих клубов и кружков различных направлений, оснащенные современным оборудованием, специальная столовая с 5-разовым питанием, зона отдыха. Созданы все условия для инклюзивного обучения. 

Каждую смену здесь будут отдыхать 50 учеников школ города Тараза и 10 учащихся районов с 5 по 9 классы. Продолжительность смены летом – 12 дней, в остальные сезоны – 24 дня.

#дети #акимат #Образование #Жамбылская область #учебно-оздоровительный центр #резиденция президента

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