Резиденции президента передают детям в ряде городов Казахстана

Сейчас местные акиматы решают вопрос, какие именно организации образования там разместятся.

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По поручению главы государства резиденцию президента в Актобе отдадут детям. Об этом сообщили в областном акимате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Резиденция расположена на берегу реки Каргалы и ранее использовалась в качестве гостевого дома. Здесь останавливались во время посещения региона иностранные делегации и высокопоставленные чиновники. На постоянной основе там никто не проживал.

Сейчас решается вопрос, какая именно организация образования там разместится.

"Может быть, это будет лагерь круглогодичный, может быть - какой-то лечебный центр, реабилитационный центр, или детский сад. Сейчас что более необходимо местному населению, это решение будет согласовываться с государственными органами и законно оформляться. Мы же не можем просто передать, мы должны полностью оснастить здание", - прокомментировал заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.

Накануне политолог Ербол Едилов сообщил на своем Telegram-канале, что региональные резиденции главы государства в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматами на нужды детей.

"Областные акиматы самостоятельно определят целевое использование данных резиденций (детские сады, оздоровительные центры и др.)", - говорится в его сообщении.

Информацию подтвердили в пресс-службе акима Мангистауской области.

"Подтверждаем. Работа над этим начинается. Дополнительная информация будет предоставлена позже", - ответили редакции Inaktau.kz в областном акимате.