Учебный год начался с убийства школьника в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обычный конфликт между школьниками в селе Кенесту Темирского района закончился убийством ученика девятого класса Копинской средней школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

«Все произошло вне уроков в ночное время. По этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли», - рассказал руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан.

3 сентября рабочая группа управления образования побывала в селе.

В школе принимают меры по усилению дисциплины среди детей и их безопасности, профилактике буллинга. Также решаются вопросы организации свободного времени школьников.