Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Наука
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

4 октября 2024 года в научном журнале «SCIENTIFIC REPORTS», входящем в пятерку самых цитируемых журналов мира, опубликована статья казахстанских ученых под названием «Генетическое разнообразие и происхождение казахских собак породы тобет», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исследования проходили в Институте генетики и физиологии. Ученые ставили для себя 3 основных вопроса: разнообразие, происхождение и древность породы.

Генетическое исследование позволило открыть удивительные факты об этой породе. Ученые изучили 107 собак из разных регионов Казахстана и Монголии с помощью анализа коротких тандемных повторов, которые есть в последовательности ДНК. Также они использовали данные полногеномного секвенирования 2-х собак тобет, сравнив их с геномами 24-х других рабочих пород собак.

«Результаты показали, что Тобет, словно многогранный генетический пазл, состоит из семи различных генетических кластеров. Такое уникальное количество кластеров отражает богатое и сложное наследие породы, которая на протяжении веков кочевала с отарами мелкого рогатого скота. Постоянный процесс миграции затруднял формирование однородности и обособления породы. Кроме того, такое высокое разнообразие также отражает процесс постоянного вливания крови других пород, происходивший в течение многих десятилетий», - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые опровергли распространенную до сих пор гипотезу о родстве породы тобет с тибетскими мастифами. Филогенетический анализ показал, что эта порода более близка к турецкому акбашу, родственна со среднеазиатской овчаркой и не менее древняя, чем тибетский мастиф. Это подтвердил также и анализ последовательности митохондриальной ДНК, которую ученые смогли выделить из последовательности полного генома. У обоих собак тобет был выявлен гаплотип A18, который входит в семерку самых древних гаплотипов.

Результаты работы не просто раскрывают тайны древней породы, но и создают первую научную основу для её сохранения и улучшения. Казахский тобет – это казахская национальная порода собак, которая с древних времен использовалась для охраны домашнего скота. 

#собака #наука #ученые #тобет

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