Синтез истории, культуры и современного права

Именно в этом сочетании раскрывается особый характер новых конституционных реформ. Современные правовые институты здесь соседствуют с историческими понятиями, защита личности – с сохранением культурного наследия, а технологическое развитие – с вопросами национальной идентичнос­ти и общественной ответственности. И если Конституция 1995 года во многом отвечала задачам становления независимого государства, то новый документ сформирован уже в других историчес­ких условиях.

За прошедшие десятилетия изменился сам Казахстан, изменилось общество и представление граждан о роли государства. Вместе с тем мы вошли в эпоху цифровизации, без которой сегодня не обходится ни одна сфера жизнедеятельности.

Искусственный интеллект поставил новые вопросы о безопасности персональных данных, а общественный запрос­ на участие граждан в принятии решений заметно вырос. Очевидно, что Конституция должна учитывать эти изменения, иначе правовая система неизбежно начинает отставать от общества.

При этом модернизация в новом Основном законе не означает отказ от исторического опыта, напротив, уже преамбула Конституции связывает современную казахстанскую государственность с преемственностью истории Великой степи. Одновременно в ней закрепляются идеи единства народа, солидарности, прав и свобод человека, культуры, образования, науки и инноваций.

Такое сочетание имеет принципиальное значение. История здесь выступает­ не только памятью о прошлом, она становится частью понимания того, на чем основано развитие современного государства.

В этом смысле особое историческое значение обретает инициатива создания нового высшего представительного и законодательного органа – Курултая. Это отсылает нас к политическим традициям Великой степи, где Курултай был связан с обсуждением вопросов, имевших приоритетное значение для общества и государства. При этом видно, что прошлое не копируется, а переосмысливается в соответствии с требованиями нынешней государственности.

Переход от двухпалатного Парламента к новой модели не отменяет значения предыдущего этапа. Конституционная модернизация строится на возможности­ дальнейшего развития, высшей ценностью которой остается человек, его жизнь, права и свободы. И за этой юридической формулировкой стоит прежде всего качественная перестройка инструментов госуправления, при которых действующие государственные институты будут оцениваться по тому, насколько их деятельность служит интересам человека, насколько защищенным чувствует себя гражданин, может ли он добиться справедливого решения своего запроса, надежно ли защищены его личные данные, может ли он получить качественную юридическую помощь... Ответы на эти вопросы в конечном счете и будут определять реальное значение конституционной реформы.

Нельзя не отметить, что человекоцентричность новой Конституции отчетливо проявляется в нормах, связанных с цифровой средой. И если не так давно вопрос защиты персональных данных занимал сравнительно узкое место в правовом регулировании, то сегодня ситуация в корне меняется. Конституционное закрепление гарантий защиты персональных данных демонстрирует то, как далеко продвинулась современная правовая система за последние столетия.

Не менее показательным остается вопрос идентичности и культурной преемственности, заложенный в самой преамбуле новой Конституции. В этом контексте историко-культурное наследие Великой степи рассматривается как часть общего представления о развитии страны.

При этом национальная культура в Конституции сочетается с признанием ее культурного многообразия, где право пользоваться родным языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества создает правовую основу для сохранения культурной самобытности различных групп населения. Наряду с этим немаловажным нарративом стала поддержка традиционных семейных ценностей. Очевидно, что речь идет о преемственности поколений и возможности сохранения сложившихся в обществе традиционных основ воспитания.

И здесь важно понимать, что принципы и нарративы новой Конституции должны последовательно интегрироваться в общественную жизнь граждан, становиться неотъемной частью общественного сознания, когда есть четкое понимание того, что гарантированные конституционные права не исчерпываются только возможностью пользоваться государственными гарантиями, но и требуют непосредственного участия в общественной жизни страны, в том числе через такие созидательные возможнос­ти, как волонтерство, благотворительность, социальные инициативы, участие в выборах, деятельности общественных структур и другое. Именно в этом проявляется еще одна сторона общественного договора, где солидарная ответственность становится основой правовой и гражданской культуры. И насколько эффективным будет это взаимодействие, настолько прочным будет фундамент всех заявленных преобразований.