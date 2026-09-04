Синтез истории, культуры и современного права
Талгат Досаев, доцент Научно-образовательного центра гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия при Высшем судебном совете РК
Инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым новая Конституция Республики Казахстан стала важным этапом развития не только правовой системы, но и ценностных основ государства. Ее особенность заключается в соединении двух важных начал: с одной стороны, Основной закон усиливает гарантии прав и свобод человека, развивает систему государственного управления и отвечает на современные вызовы, с другой – сохраняет связь с исторической памятью, национальной культурой и традиционными для казахстанского общества ценностями.