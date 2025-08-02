Ученые обнаружили в глубинах океана необычные формы жизни

Наука
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Слои моллюсков, ковры из бактерий, похожие на лед, и поля трубчатых червей — это лишь некоторые примеры странных, экстремальных форм жизни, которые были обнаружены, сняты на видео и сфотографированы в ходе экспедиции в самые глубокие места Мирового океана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

IDSSE/CAS

С помощью пилотируемого подводного аппарата группа китайских исследователей сумела заснять на камеру редкие формы жизни в океанских впадинах в северо-западной части Тихого океана на глубине более 9 км.

До этой экспедиции рекорд принадлежал рыбе-улитке, которую в 2023 году засняли на глубине 8336 м в глубокой океанской впадине у побережья Японии.

Результаты новых наблюдений опубликованы в журнале Nature.

Хотя ученые признавали возможность существования жизни на таких глубинах, участники этой экспедиции называют поразительным обилие ее форм, которые им удалось увидеть из иллюминаторов своего подводного аппарата.

Исследователи путешествовали на подводном аппарате Fendouzhe, который может работать на глубине более 10 км в течение нескольких часов.

Команда, возглавляемая исследователями из Института глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук, обнаружила «процветающие сообщества» разнообразных существ.

«Это очень волнительно, особенно для ученого, занимающегося глубоководными исследованиями, — отправиться в место, которое еще не исследовали люди, — сказал Би-би-си один из ведущих исследователей, доктор Сяотун Пэн. — Это прекрасная возможность открыть что-то новое. И то, что мы увидели, было просто поразительно».

Ученые сфотографировали и сняли на видео целые «поля» морской жизни, где преобладали различные виды трубчатых червей и моллюсков. Эти животные живут в полной темноте и под огромным давлением.

Без солнечного света на таких глубинах живые организмы питаются химическими веществами, например, сероводородом и метаном, просачивающимися из разломов — трещин в земной коре.

Ученые говорят, что зафиксировали никогда ранее не встречавшиеся виды. В будущих исследованиях они надеются выяснить, как организмы этих существ, питающихся химическими веществами, преобразуют их в необходимую для жизни энергию.

«У них также должно быть какое-то приспособление, позволяющее им адаптироваться к жизни в условиях сверхвысокого давления, — добавил доктор Мегран Ду, также из Китайского института глубоководных наук и инженерии. — Это еще один вопрос, на который нам предстоит ответить».

Эти открытия ставят под сомнение давние представления о жизни на таких экстремальных глубинах и под таким давлением. Они также предполагают, что эти сообщества живых организмов на самом деле широко распространены и не являются крайней редкостью.

Профессор Эндрю Суитман, старший научный сотрудник Шотландской ассоциации морских наук, сказал Би-би-си, что это открытие показывает, что «в самых глубоких частях океана могут существовать целые экосистемы, питающиеся метаном».

#наука #океан #формы жизни

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