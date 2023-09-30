Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили

Имама мечети «Хидаят» в селе Шелек Алматинской области уволили после инцидента с ребенком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: hilal.kz

Состоялась специальная встреча с участием сотрудников администрации Енбекшиказахского района, жителей села Шелек, духовенства, жамагата мечети и родителей ребенка.

На совещании имам мечети «Хидаят» признал свою ошибку и принес извинения родителям ребенка, а также общественности. Законные представители ребенка приняли извинения имама, и стороны заключили между собой перемирие.

«Духовное управление мусульман Казахстана вынесло соответствующее заключение и приняло меры к священнику, допустившему грубые действия. По приказу верховного муфтия имам мечети" Хидаят " был уволен», – сообщили в представительстве ДУМК по Алматинской области.

ДУМК проводит разъяснительную работу с другими имамами, чтобы в дальнейшем не происходило подобных инцидентов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местный имам во время молитвы ударил маленького ребенка. На кадрах видно, как десятки мужчин совершают намаз в мечети села Шелек. В один момент один из детей, стоявших вместе со взрослыми, пробегает перед имамом и тот бьет его так, что ребенок падает.

Как сообщалось, прокуратура Алматинской области проверяет информацию.