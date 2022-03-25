Полицейские установили воспитательницу детского сада, ударившую ребенка в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

«24 марта в ходе мониторинга социальной сети Intagram выявлено видео, где зафиксировало, как воспитатель одного из детских садов города Абай Карагандинской области ударила одного из несовершеннолетних воспитанников.

Данный факт зарегистрирован в УП Абайского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного уголовной статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», – сообщили в полиции.

В ходе досудебного расследования полицейские установили 20-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания.