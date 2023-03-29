УЕФА номинировал гол капитана сборной Казахстана в ворота команды Дании

Помимо казахстанца, в список претендентов включены голы Букайо Сака (Англия), Владислава Морозова (Беларусь) и Андрея Буркэ (Румыния).

Фото ©КФФ

Гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена вошел в число номинантов на звание лучшего во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2024 по версии УЕФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Тагыберген отличился в матче с Данией, забив дальним ударом из-за пределов штрафной и сравняв счет на 86-й минуте игры.

Помимо казахстанца, в список претендентов УЕФА включил голы Букайо Сака (Англия), Владислава Морозова (Беларусь) и Андрея Буркэ (Румыния).

Напомним, Казахстан одержал волевую победу со счетом 3:2, хотя датчане вели 2:0 до 73-й минуты.

Помимо Тагыбергена, голы забили Бахтиер Зайнутдинов (73-я с пенальти) и Абат Аймбетов (89-я).

Для сборной Казахстана это первая победа в отборе на Евро-2024.