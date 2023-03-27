Казахстан обыграл Данию в квалификационном матче чемпионата Европы

Следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде – против Сан-Марино и Северной Ирландии. Игры пройдут 16 и 19 июня соответственно.

Фото: kff.kz

Казахстанская одержала победу над Данией в отборочном матче ЧЕ-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Первый тайм завершился в пользу датчан благодаря дублю Хойлунда. Датский форвард отличился на 21-й и 36-й минутах.

«Во втором тайме Бактиер Зайнутдинов сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.

На 86-й минуте Асхат Тагыберген своим пушечным выстрелом сравнял счет в матче. Отметим, это был дебютный гол капитана команды за национальную сборную. А спустя три минуты Абат Аймбетов замкнул навес Яна Вороговского и поставил точку в матче – 3:2», – сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

Следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде – против Сан-Марино и Северной Ирландии. Игры пройдут 16 и 19 июня соответственно.

Казахстан – Дания – 3:2 (0:2)

Голы: Зайнутдинов 73 (пенальти), Тагыберген 86, Аймбетов 89 – Хойлунд 21, 36

Предупреждения: Аймбетов 89, Шацкий 90+2, Дарабаев 90+3 – Хойлунд 90+3

Удаление: Аймбетов 90+6 (второе предупреждение)

Казахстан: Шацкий (в), Вороговский, Алип, Малый (Ерланов 46), Марочкин, Габышев (Скворцов 34), Тагыберген (к), Бейсебеков (Дарабаев 83), Зайнутдинов (Исламхан 79), Оразов, Самородов (Аймбетов 78);

Резерв: Покатилов (в), Шайзада (в), Ерланов, Каиров, Скворцов, Досмагамбетов, Исламхан, Дарабаев, Кенесов, Прокопенко, Жумабек, Аймбетов;

Главный тренер: Магомед Адиев;

Дания: Шмейхель (в), Мехле (Кристенсен 83), Нельссон, Кьер (к), Ба (Ларсен 65), Йенсен (Биллинг 65), Нёргор, Хейбьерг, Винд (Брэйтуэрт 87), Хойлунд, Дамсгард (Дарами 65);

Резерв: Роннов (в), Хермансен (в), Занка, Йелерт, Кристенсен, Биллинг, Дрейер, Ларсен, Хьюлманн, Брэйтуэрт, Дарами, Ингвартсен;

Главный тренер: Каспер Юльманн.

Судьи: Новак Симович, Никола Джорович, Милош Симович (все – Сербия)

Судьи VAR: Момчило Маркович, Елена Цветкович (оба – Сербия).