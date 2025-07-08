За преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до семи лет

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура предупреждает о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган страны

Как отметил Глава государства, в стране насчитывается более 50 тысяч граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств.

В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления.

Сейчас в Сенате проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК).

За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до семи лет.

Последствия для дропперов:

- блокировка всех банковских счетов как мошеннических;

- включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;

- уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст.232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.