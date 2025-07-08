Уголовная ответственность за «дропперство» вводится в Казахстане

Закон и Порядок
737
Дана Аменова
корреспондент

За преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до семи лет

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура предупреждает о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган страны

Как отметил Глава государства, в стране насчитывается более 50 тысяч граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств.

В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления.

Сейчас в Сенате проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК).

За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до семи лет.

Последствия для дропперов:

- блокировка всех банковских счетов как мошеннических;

- включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;

- уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст.232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.

#Генпрокуратура #уголовная ответственность #«дропперство»

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
А дома лучше!
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Браконьеров в Атырау оштрафовали на сумму более 4 млн тенге
Брошюры с QR-кодами раздает полиция жителям области Жетысу
Списавшего с чужой карты 350 тысяч тенге иностранца задержа…
Искусственный интеллект и робот-полицейский: безопасность б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]