Фото: Polisia.kz

Заявление в полицию о навязчивом преследовании со стороны бывшего супруга поступило в полицию 18 февраля. По словам женщины, в мае 2025 году их брак был официально расторгнут, однако, мужчина с таким решением не смирился и на протяжении почти года преследовал экс-супругу: отправлял сообщения с оскорблениями, выражался нецензурными словами, угрожал лишением родительских прав на общего ребенка, мотивируя это якобы неправильным воспитанием и недостаточным присмотром.

Кроме того, мужчина поселился по соседству и преследовал женщину, если она выходила из дома в вечернее время. К слову, во время проживания в совместном браке, семья уже попадала в поле зрения полиции: мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений и нарушение защитного предписания. Устав от постоянного преследования и опасаясь за собственную жизнь, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители незамедлительно отреагировали и возбудили уголовное дело по факту сталкинга. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, в регионе проходит масштабная информационная кампания "Stop сталкинг", в рамках которой правоохранительные органы проводят разъяснительную и профилактическую работу по предупреждению подобных фактов. Полицейские убедительно просят граждан сообщать в полицию о каждом случае навязчивого преследования или угроз.



