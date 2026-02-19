Уголовное дело за сталкинг возбудили в Акмолинской области

Закон и Порядок
149

Отделом полиции Сандыктауского района Акмолинской области расследуется уголовное дело по факту сталкинга, жертвой которого стала 38-летняя жительница одного из местных сел, сообщает Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Заявление в полицию о навязчивом преследовании со стороны бывшего супруга поступило в полицию 18 февраля. По словам женщины, в мае 2025 году их брак был официально расторгнут, однако, мужчина с таким решением не смирился и на протяжении почти года преследовал экс-супругу: отправлял сообщения с оскорблениями, выражался  нецензурными словами, угрожал лишением родительских прав на общего ребенка, мотивируя это якобы неправильным воспитанием и недостаточным присмотром.

Кроме того, мужчина поселился по соседству и преследовал женщину, если она выходила из дома в вечернее время. К слову, во время проживания в совместном браке, семья уже попадала в поле зрения полиции: мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений и нарушение защитного предписания. Устав от постоянного преследования и опасаясь за собственную жизнь, женщина обратилась  в полицию.

Правоохранители незамедлительно отреагировали и возбудили уголовное дело по факту сталкинга. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, в регионе проходит масштабная информационная кампания "Stop сталкинг", в рамках которой правоохранительные органы проводят разъяснительную и профилактическую работу по предупреждению подобных фактов. Полицейские убедительно просят граждан сообщать в полицию о каждом случае навязчивого преследования или угроз.

 

#уголовное дело #Акмолинская область #сталкинг

Популярное

Все
Первый небоскреб Alatau City
Не только сильные, но и красивые
Сахарный завод работает стабильно
Интерактивная платформа для профилактических решений
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Историческая возможность выбрать будущее
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Мост, который нужен «заранее»
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Время благих деяний и благочестия
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Нацелены на углубление кооперации
Открытый и содержательный разговор
Поиграй со мной!
Start: Жетысу жастары – время выбора!
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Сбои в доставке газет в села могут привести к «информационной изоляции» целых территорий – сенатор
Семейное фото
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Кыргызстан выдал Казахстану организатора крупных экономичес…
Миллиарды на азарте: сеть онлайн-казино раскрыли в Мангистау
Три подпольных цеха со снюсом накрыли в Туркестанской облас…
Погорели на «откатах»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]