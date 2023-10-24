Уголовное дело завели на подростка за нападение на пациента и врача больницы

Происшествия
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Кратенко Андрей
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Проводится следствие, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение

Фото: Kazpravda.kz

С кулаками, костылем и игрушечным пистолетом совершил нападение на детскую областную больницу подросток в Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщалось, в компании с двумя друзьями он прорвался в лечебное отделение. На замечания охраны отреагировал бранью, забежал в отделение восстановительного лечения, отыскал 15-летнюю подругу с переломом ноги и принялся бить по голове.

"Посадив девушку на больничную кушетку, они начали избивать ее, - рассказывает директор многопрофильной детской областной больницы Нурлан Айманов. – Врач-невропатолог вступился за ребенка, но парень ударил его костылем в живот. После этого вытащил пистолет из кармана и стал угрожать расправой. Убегая, разбил дверь, повредив руку до крови. Все это повлияло на моральное состояние и детей, и посетителей".

Отмечается, что подобное поведение в этой больнице этот же подросток демонстрирует не в первый раз, но впервые медики написали на него заявление в полицию, и полицейские вскоре задержали юного дебошира.

"23 октября в 12:05 в управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что неизвестный угрожал медицинскому персоналу предметом, похожим на пистолет, он также повредил имущество детской областной больницы", - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

По данным полиции, личность 17-летнего парня установлена, кроме того, в сумке у него нашли игрушечный пистолет.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 293 УК РК ("Хулиганство"). Проводится следствие, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщила полиция.

#нападение #больница #подросток #пациент #врач

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