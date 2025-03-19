Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан Указы 19 марта 2025 г. 0:10 0 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях дальнейшего развития атомной отрасли и укрепления ядерной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Образовать Агентство Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики Республики Казахстан в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности. 2. Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства энергетики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий. 3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан» следующее дополнение: Перечень государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, дополнить строкой следующего содержания: «Агентство Республики Казахстан по атомной энергии». 4. Администрации Президента Республики Казахстан: 1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан: совместно с Председателем Агентства проекты положения об Агентстве и его структуры; совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от Министерства энергетики Республики Казахстан и соответствующих подведомственных организаций в Агентство; 2) принять иные меры по реализации настоящего Указа. 5. Правительству Республики Казахстан обеспечить: 1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности Министерства энергетики Республики Казахстан и соответствующих подведомственных организаций; 2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа. 6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 18 марта 2025 года № 818