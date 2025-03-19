Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях дальнейшего развития атомной отрасли и укрепления ядерной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Агентство Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики Республики Казахстан в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

2. Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства энергетики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан» следующее дополнение:

Перечень государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, дополнить строкой следующего содержания:

«Агентство Республики Казахстан по атомной энергии».

4. Администрации Президента Республики Казахстан:

1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

совместно с Председателем Агентства проекты положения об Агентстве и его структуры;

совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от Министерства энергетики Республики Казахстан и соответствующих подведомственных организаций в Агентство;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казах­стан перераспределение штатной численности Министерства энергетики Республики Казахстан и соответствующих подведомственных организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 18 марта 2025 года

№ 818