Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан Указы 27 сентября 2025 г. 2:36 62 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе (Республика Хорватия), наградить: орденом «Құрмет» Сұлтанғали Айдос Сұлтанғалиұлы – инструктора-спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта; Қайпанов Нұрқожа Аралбекұлы – инструктора-спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта; Гаджимагомедова Камала Маликовича – тренера-преподавателя Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба; медалью «Ерен еңбегі үшін» Есенгелди Асылжан Есболұлы – инструктора-спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта; Кешубаев Еркебұлан Нұрланұлы – тренера РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 26 сентября 2025 года № 1016