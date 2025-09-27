ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе (Республика Хорватия), наградить:

орденом «Құрмет»

Сұлтанғали Айдос Сұлтанғалиұлы – инструктора-спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта;

Қайпанов Нұрқожа Аралбекұлы – инструктора-спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта;

Гаджимагомедова Камала Маликовича – тренера-преподавателя Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Есенгелди Асылжан Есболұлы – инструктора-спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта;

Кешубаев Еркебұлан Нұрланұлы – тренера РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 26 сентября 2025 года

№ 1016