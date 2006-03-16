Указ Президента Республики Казахстан

О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан

В целях совершенствования системы государственного управления в сфере индустриально-инновационного развития и создания благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке: 1) создать акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Казына» (далее — АО «Казына»); 2) в месячный срок обеспечить утверждение: меморандума об основных принципах деятельности АО «Казына»; перечня юридических лиц с участием государства, права владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия) которых будут переданы АО «Казына»; 3) в трехмесячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты; 4) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа. 2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Kaзaxстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 16 марта 2006 год, № 65

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