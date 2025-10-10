Укрепляя политические и общественные институты

Ольга Орлова

В Астане состоялся первый Taldau Forum: Analytics driving change с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева.

фото: пресс-служба Сената

Приветствуя участников форума, он акцентировал внимание на важности формирования интеллектуальной среды для совместного системного обсуждения актуальных вопросов повестки страны, законотворчес­кой деятельности и выработки совместных рекомендаций и аналитических документов. В этой связи спикер Сената отметил созидательную и консолидирующую роль Клуба экспертов при Сенате и Школы аналитики, которые за пять лет доказали свою эффективность, способствуя реализации концепции «Справедливый Казахстан».

– Taldau Forum приурочен к пятилетию Taldau Community, объединяющего экспертов, аналитиков, профессионалов с активной общественной позицией. Сегодня наша страна под руководством Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева реализует амбициозную повестку комплекс­ных реформ. Мы формируем сбалансированную демократическую политическую систему, развиваем рыночную экономику, укрепляем политические и общественные институты. Убежден, что сегодняшняя дискуссия внесет свой вклад в развитие интеллектуального и экспертного потенциала Казахстана и в эффективную реализацию повестки реформ в нашей стране, – сказал в своем выступлении председатель Сената.

В ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся развития Казахстана, и обменялись видением по перспективным трендам с нобелевским лауреатом, автором книг Why Nations Fail, Narrow Corridor, Power and Progress Дароном Аджемоглу. Профессор высоко оценил проводимые в Казахстане реформы и озвучил ряд своих идей, касающихся модернизации экономики, неоднократно подчеркивая важность развития политических и экономических институтов, устойчивого инвестирования в человеческий капитал.

– Наша страна под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит важнейший этап своего развития. Сегодня, когда перед Казахстаном стоят масштабные цели и задачи, особое значение приобретает качество анализа и экспертной поддержки. Качественная аналитика – это основа принятия эффективных решений для устойчивого развития страны. Исходя из этого, пять лет назад мы начали выстраивать системное взаимодействие Сената с экспертным сообществом, чтобы способствовать формированию нового поколения экспертов и вовлекать их в законотворческую работу. Сейчас мы можем говорить о целой интеллектуальной экосистеме Taldau, в которую входят Клуб экспертов, Школа аналитики, площадка Taldau Talks, спортивное сообщество Taldau Run, образовательные семинары и тренинги с участием наших партнеров и единомышленников, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты также анонсировал старт отбора на пятый поток Школы аналитики, обозначил важность принятия принципов сообщества, основанных на таких ценностях, как порядочность, открытость, постоянная работа над собой, ответственность и служение общественному благу. Кроме того, он подчеркнул важность реализации проекта Taldau Lectures в регионах страны, а также создание аналитической лаборатории – Taldau Lab как площадки для проведения исследований и генерации новых идей.

В рамках форума также состоялась церемония вручения специальной премии Taldau Awards экспертам, внесшим значительный вклад развитие сообщества, основной целью которого является содействие развитию страны.

Отметим, что на полях Taldau Forum также прошло заседание экспертного круглого стола, ключевой темой которого стали вопросы развития человеческого капитала и цифровая трансформация Казахстана, обозначенные в Послании Президента страны народу Казахстана.

Наряду с депутатами Парламента в панельной сессии также приняли участие отечественные и иностранные эксперты, ученые, представители государственных органов, бизнес-структур и институтов гражданского общества.

В этот же день в рамках Taldau Forum состоялись лектории по ораторскому мастерству и навыкам публичных выступлений от тренеров Академии телевизионных профессий Агентства «Хабар». А практическими советами по созданию привлекательного контента, взаимодействию с аудиторией и использованию эффективных медийных инструментов работы в социальных сетях поделились представители компании Meta, а также известные казах­станские медиатренеры.

