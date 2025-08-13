Укрепляя сотрудничество

Спорт
191
Абзал Камбар

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с президентом World Taekwondo Чунгвон Чо.

Стороны обсудили перспективы международного сотрудничества, развитие таэквондо в рамках олимпийского движения, в том числе и киберспортивное направление (с 2026 года отдельная дисциплина e-Taekwondo будет добавлена в юношеские Олимпийские игры и в программу континентальных чемпионатов в тестовом режиме). Отдельное внимание было уделено планам проведения совместных мероприятий, а также продвижению ценностей олимпийского движения.

Отметим, что Казахстанская федерация таэквондо уже выиграла право на проведение финала Гран-при в 2026-м. В том же году планируется подача заявки на проведение чемпионата мира-2027. А уже завтра в Астане стартует международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025 категории G-1. Соревнования, вошедшие в официальный календарь World Taekwondo, охватят три возрастные категории – кадеты, юниоры и взрослые.

#Геннадий Головкин #Чунгвон Чо #World Taekwondo

Популярное

Все
Чистую воду в каждый дом
Уборка началась на севере страны
Как будет расти Караганда
Меню и чеки без ошибок
Сила перемен
Принципы равных возможностей
В честь тех, кто воплотит мечты
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Комфортный путь в мир знаний
Создан цифровой штаб
Чтобы у людей была вода
Сталь «учат» держать удар
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Стратегический ресурс экономики
Рожденная степным ветром
В центре внимания
У нас на районе
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
На юниорском первенстве планеты
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Победы казахстанок на мировых кортах
Семь золотых наград
800 спортсменов из 26 стран мира примут участие в чемпионат…
Путевки в Японию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]