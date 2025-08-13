Стороны обсудили перспективы международного сотрудничества, развитие таэквондо в рамках олимпийского движения, в том числе и киберспортивное направление (с 2026 года отдельная дисциплина e-Taekwondo будет добавлена в юношеские Олимпийские игры и в программу континентальных чемпионатов в тестовом режиме). Отдельное внимание было уделено планам проведения совместных мероприятий, а также продвижению ценностей олимпийского движения.

Отметим, что Казахстанская федерация таэквондо уже выиграла право на проведение финала Гран-при в 2026-м. В том же году планируется подача заявки на проведение чемпионата мира-2027. А уже завтра в Астане стартует международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025 категории G-1. Соревнования, вошедшие в официальный календарь World Taekwondo, охватят три возрастные категории – кадеты, юниоры и взрослые.