Золотой столп просвещения

Наследие
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Национальной библиотеке РК открылась тематическая выставка, приуроченная к 185-летию со дня рождения выдающегося казахского просветителя, педагога, писателя, этнографа и общественного деятеля Ыбырая Алтынсарина. Экспозиция, подготовленная Фондом редких книг и рукописей, знакомит посетителей с уникальными изданиями, отражающими жизнь, дея­тельность и богатое духовное наследие одного из основоположников отечественной системы образования. Главная цель выставки – популяризация литературного наследия Ыбырая Алтынсарина и осмысление его вклада в развитие просветительских идей.

фото пресс-службы Национальной библиотеки РК

Ыбырай Алтынсарин по праву считается­ одним из основоположников казахской педагогики и классической национальной литературы. Именно он выс­тупил организатором системы светского образования и создал первые учебники на казахском языке. В своей многогранной педагогической деятельности Алтынсарин уделял особое внимание воспитанию нравственных качеств молодого поколения. Его рассказы, стихотворения и переводы стали неотъемлемой частью золотого фонда казахской литературы, а передовые просветительские идеи оказали огромное влияние на формирование национальной интеллигенции.

Среди экспонатов тематической выс­тавки представлено 17 редких изданий, посвященных биографии выдающегося просветителя, его научному и этнографическому наследию. Особое место занимают рукописные материалы, а также первые учебные труды Ыбырая Алтынсарина – «Казахская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку». Значительный интерес представляют и его этнографические исследования, в числе которых «Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства» и «Очерк обычаев при похоронах и поминках у киргизов Оренбургского ведомства», опубликованные в 1870 году. Дополняют экспозицию труды выдающегося русского просветителя и миссионера Николая Ильминского, а также издание «Воспоминания об Алтынсарине», которое вышло в Казани в 1891 году.

Отдельный раздел экспозиции пос­вящен книгам Ыбырая Алтынсарина, научным монографиям и критико-био­графическим материалам, опуб­ликованным в советское время. В их числе – сборники стихов и различные издания «Избранных произведений» (1943, 1948 гг.), подготовленные известными казахстанскими литературоведами, вышедшая в 1949 году книга Амиржана Ситдыкова «Педагогические идеи и воспитательная деятельность И. Алтынсарина» (1949), библиографические справочники и методические пособия, а также статья Сабита Муканова «Казахская литература и Ыбрай» в журнале «Қызыл Қазақстан» (1924).

Организаторы выставки подчеркнули, что представленные материалы позволяют всесторонне раскрыть многогранную деятельность Ыбырая Алтынсарина – педагога, писателя и этнографа, внесшего неоценимый вклад в развитие казахского образования, науки и литературы. Несомненно, выставка станет ценным источником знаний для исследователей, студентов, педагогов и всех тех, кто интересуется историей отечест­венного просвещения и духовным наследием классиков национальной культуры.

#выставка #наследие #Национальная библиотека #Ыбырай Алтынсарин

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