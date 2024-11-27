Умирала в муках: суд рассмотрел жалобу семьи убитой Салтанат Нукеновой

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В частности, несколько часов назад она сообщила, что в городском суде Астаны состоится рассмотрение апелляционной жалобы семьи убитой казахстанки Салтанат Нукеновой к осужденному Куандыку Бишимбаеву о взыскании моральной компенсации в связи с убийством.

«Напомню, мы обжалуем решение районного судьи Джумаева, который пришел к выводу, что якобы сумма в размере 10 миллионов тенге соразмерна содеянному Бишимбаевым. Суд считает, что это сумма достаточна справедлива и соразмерна страданиям родных Салтанат, которая убита собственным мужем, даже не дожив до первой годовщины свадьбы. Напомню, на протяжении всей ночи Салтанат подвергалась пыткам и допросу. Сутки ей не оказывали медицинскую помощь, она умирала в муках», – отметила Жанна Уразбахова.

Также она добавила, что в апреле 2024 года в ходе допроса Куандык Бишимбаев сообщил, что ресторан «Бау» зарабатывал от 8 до 15 миллионов тенге в месяц. В то время осужденный за убийство Салтанат Нукеновой владел рестораном.

«Суд взыскал с Куандыка Бишимбаева сумму меньшую его ежемесячного дохода. Что за цинизм? Во время суда стало известно, что у Куандыка Бишимбаева в Алматы было 8 квартир, и семь из них в одном элитном комплексе. Можете представить, в одном лишь жилом комплексе семь квартир. Кроме того, дом в элитном районе Алматы, дорогие автомобили. В суде он признался, что некоторое имущество оформлено на его мать и на второго подсудимого Байжанова. Судья Джумаев все это проигнорировал и посчитал «справедливым» присудить 10 миллионов тенге, хотя суд по закону обязан учитывать материальное положение ответчика», – резюмировала адвокат.

Напомним, ранее межрайонный суд по гражданским делам Астаны рассмотрел дело по иску брата убитой Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды о взыскании с ответчика Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда.

Как уточняется, по решению суда первой инстанции частично удовлетворен иск А. о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

С ответчика взыскали понесенные в ходе уголовного дела расходы в сумме 6,8 млн тенге и 10 млн тенге в виде компенсации морального вреда.

По данным горсуда, на данное решение истцом подана апелляционная жалоба, в которой ставится вопрос об увеличении суммы компенсации морального вреда до 1 млрд 500 млн тенге.

Брат погибшей заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья и утрате работоспособности в результате трагического события.

Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца.

«Суд первой инстанции указал, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца и нарушила его личные неимущественные права, и удовлетворил иск частично, исходя из принципов разумности и справедливости. Коллегия по гражданским делам суда г.Астаны оставила решение без изменения, апелляционную жалобу истца — без удовлетворения», — уточнили в суде.

Там же добавили, что судебные акты вступили в законную силу.