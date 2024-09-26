Брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда

Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межрайонный суд по гражданским делам Астаны рассмотрел дело по иску брата убитой Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды о взыскании с ответчика Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что требования мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором по делу об убийстве.

Напомним, Бишимбаев признан виновным в истязании и убийстве с особой жесткостью гражданской жены Салатанат Нукеновой. Экс-министр осужден на 24 года колонии строгого режима.

В гражданском иске брат убитой заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца.

В иске заявлены также понесенные расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела.

Согласно части 3 статьи 166 УПК, в случае оставления в ходе производства по уголовному делу гражданского иска без рассмотрения, иск может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

«Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, иск судом удовлетворен частично. С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге», – говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что 2 августа в Межрайонный суд по гражданским делам Астаны поступил иск Амангельды Айтбека к Куандыку Бишимбаеву о взыскании морального вреда.