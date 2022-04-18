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Уникальная инвестиционная площадка
Алмат Шакирбаев

Казахстанский павильон вошел в топ-3 лидеров на Всемирной выставке EXPO 2020 в Дубае и был отмечен серебром
в главной номинации – «За раскрытие темы».

КАЗАХСТАНСКИЙ ПАВИЛЬОН – ОДИН ИЗ ФАВОРИТОВ

Одно из самых грандиозных мировых событий с начала пандемии – Всемирная выставка EXPO 2020 в Дубае – завершилась спустя полгода работы. Насыщенными на события, высокие встречи и результаты выдались минувшие шесть месяцев для павильона ­Казахстана, который на этот период стал важной площадкой по привлечению туристов, инвесторов и бизнес-партнеров в страну.

Всемирная выставка EXPO 2020 Dubai на тему «Объединяя умы – соз­давая будущее» является ­первой выставкой EXPO на Ближнем Востоке и проходила в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В выставке приняли участие 192 страны и 30 международных организаций, количест­во посетителей составило более 24 миллионов человек.

По данным оргкомитета, казахстанский павильон вошел в топ-10 самых популярных на выставке, его посетили более 1,6 млн человек и свыше 1 тысячи официальных делегаций.

Первыми гостями стали Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный Принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, которые в первый день мероприятия наряду с павильонами ОАЭ, США и Китая посетили и наш павильон.

– Поручение Президента страны Касым-Жомарта Токаева по участию Казахстана во Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai на самом высоком уровне выполнено в полном объеме. Казахстанский павильон Меж­дународным Бюро выставок признан вторым в главной номинации «Раскрытие темы». Первое место заняла Германия, третье – Италия. Казахстан не только добился экономического эффекта от участия в EXPO 2020 Дубай, но и укрепил свой авторитет на международной арене, заявив о себе, как о стране с огромными возможностями и потенциалом для развития бизнеса, науки и туризма, – отметил Председатель правления национальной компании «QazExpoCongress» Ален Чайжунусов.

По итогам EXPO 2020 в Дубае павильон Казахстана был признан вторым лучшим среди 192 стран мира, получив серебряную награду Международного бюро выставок в главной номинации «Раскрытие темы» (1-е место занял павильон Германии, третье – павильон Италии).

Кроме того, наша страна заняла первое место в номинации «Лучшая презентация» и третье место в номинации «Лучший павильон» по версии американского журнала Exhibitor Magazine по итогам открытого голосования посетителей.

С пользой для экономики и туризма

За весь период работы выставки в павильоне Казахстана состоялось 51 мероприятие, по итогам которых были заключены 16 соглашений и меморандумов. Регионы страны также приняли активное участие в презентации своих социально-экономических и культурно-турис­тических возможностей. Национальной компанией Kazakh Tourism были организованы «Дни туризма Казахстана», АО «ЦРТП QazTrade» представил экспортный потенциал. Стоит отметить, что было заключено соглашение о признании сертификата пищевой, сельскохозяйственной и халал продукции, которое открывает рынок ОАЭ для поставок казахстанской продукции.

В рамках Национального дня состоялся Казахстанский торгово-инвестиционный форум с участием министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и Государственного министра ОАЭ Ахмеда Али аль-Саех.

За 6 месяцев на Всемирной выс­тавке EXPO 2020 Dubai Казахстан смог получить не только экономический эффект от участия, но и укрепить свой авторитет на меж­дународной арене, заявив о себе, как о стране с огромными возможностями и условиями для развития бизнеса, науки, туризма и человеческих ресурсов. Так, в павильоне были масштабно представлены различные отрасли экономики страны, в том числе инвестиционный, туристский, промышленный, транспортно-логистический и аграрный потенциал, а также историческое и культурное наследие.

От науки до искусства

EXPO 2020 в Дубае стала уникальной площадкой для обмена опытом в сфере науки, образования, культуры и искусства. Казахстан не стал исключением. Наши ученые и представители отечественных вузов обсудили важные темы, включая взаимосвязь искусственного интеллекта и образования, текущие тенденции и разработки в области искусственного интеллекта, также были представлены казахстанские инновационные образовательные стартап-проекты.

Посетителям выставки на павильоне был презентован арт-проект «Картина Мира», представляющий собой художественное полотно – прообраз планеты Земля, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

В рамках культурной программы павильона выступили народные и заслуженные артисты Респуб­лики Казахстан – Айман Мусахаджаева, Майра Мухамедкызы, Мария Муд­ряк, академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева «Отырар сазы» под руководством Динзухры Тлендиевой, Димаш Кудайберген и другие.

Особой популярностью среди посетителей пользовался ресторан национальной кухни, неповторимую атмосферу создавали и еже­дневные перформансы на открытой площадке в исполнении этнических музыкальных коллективов.

Следуя опыту Казахстана

В рамках соглашения между Национальной компанией Qaz­ExpoCongress и оргкомитетом EXPO 2020 Dubai был представлен опыт Казахстана по поствыставочному использованию объектов выставки EXPO 2017 Astana, которые были преобразованы в новую экосистему и вышли на самоокупаемость. Такая же задача по трансформации территории прошедшей выставки в новый деловой центр District 2020 стоит перед организаторами EXPO 2020 в Дубае. В связи с чем оргкомитетом было предложено сохранить свои павильоны ряду стран, в том числе Казахстану. И такое решение уже приняли Саудовская Аравия, Индия, Австрия, Люксембург и другие страны.

Крупные мировые компании в сфере IT и компании ОАЭ, такие как ENOC, Emirates, DP World также открывают свои офисы на территории нового делового центра.

Казахстан же планирует использовать имеющийся павильон для дальнейшего активного продвижения экспортно-инвестиционного потенциала страны.

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