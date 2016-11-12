Уникальный аппарат для лечения рака активно используют медики Астаны

Технологии
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Ботагоз Балтабаева
Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
Излечить рак на начальной стадии, а также облегчить состояние больного с уже запущенной формой могут специалисты столичного онкодиспансера, передает Kazpravda.kz.

Сегодня в столичном онкодиспансере на учете состоят более 8 000 человек. Причем, по словам медицинских работников, на первом месте среди онкозаболеваний в Астане находится рак молочной железы. С каждым годом число онкобольных растет – в среднем порядка у 250 женщин ежегодно обнаруживают наличие злокачественной опухоли.

Что же касается статистических данных по всему Казахстану, только в прошлом году зарегистрировано порядка 156 тысяч онкобольных. На первом месте в стране, согласно данным 2015 года, находится рак кожи. Однако специалисты уверены, что со страшной болезнью можно и нужно бороться, тем более что медицина не стоит на месте, и в ход идут новейшие технологии. К примеру, в июле прошлого года по программе развития онкологической помощи в РК в онкодиспансер Астаны купили уникальный аппарат.


"Линейный ускоритель Truebeam облучает раковые клетки. Пациент в послеоперационный период проходит курс лечения – минимум 25 сеансов. Лечение проходит в течение пяти дней, кроме субботы и воскресенья, то есть два дня пациенту дается на отдых. В среднем полный курс лучевой терапии рассчитан на 4-6 недель. Данный вид лечения нашим пациентам проводится абсолютно бесплатно. Согласно гарантийному объему бесплатной медицинской помощи, пациенты с онкологическими заболеваниями находятся полностью на государственном обеспечении. В среднем же стоимость одного такого сеанса лучевой терапии стоит  около 50 тысяч тенге", – рассказал главный врач столичного онкодиспансера Мухтар Тулетаев.

По его словам, уникальность аппарата заключается в том, что он с большой точностью может пролечить опухоли минимальных размеров без повреждения здоровых тканей. Более того, в случаях обнаружения опухоли на начальной стадии, главный врач уверен, что возможно полное излечение пациента.

Стоит отметить, это далеко не единственное достижение врачей столичного онкодиспансера. В данном медицинском учреждении ежедневно проводятся сложнейшие операции, при этом врачи выполняют их не только традиционным способом, но и эндоскопическим методом. Как отметил заведующий операционным блоком онкологического диспансера Сергей Ушаков, подобного рода операции стали уже стандартными для врачей.



Однако врачи советуют не ждать, пока болезнь уже даст о себе знать, а проводить профилактические меры. Для того чтобы выявить рак на начальной стадии, медицинские специалисты рекомендуют проходить скрининг на выявление рака.

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